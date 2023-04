A soron következő Azerbajdzsáni Nagydíjjal új korszak kezdődik a Forma-1-ben, a 2021-ben bevezetett sprintverseny, és vele együtt a teljes hétvége lebonyolítása megváltozik.

Ahogy kedd estére a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsa is megerősítette, 2023-tól a sprintfutamos fordulókon – idén összesen hat lesz – péntek délelőtt rendezik a hétvége egyetlen szabadedzését, délután következik az immár a vasárnapi rajtsorrendet eldöntő, hagyományos kvalifikáció, maga a szombat csakis a sprintről szól, azaz délelőtt annak időmérőjét tartják, délután magát a rövid versenyt, majd vasárnap jön a fő attrakció, a nagydíj.

Mivel a sprintet teljesen elválasztották a nagydíjtól, saját időmérője kvalifikációja lesz, a végeredménye pedig csak a pontokban (8-7-6-5-4-3-2-1) érvényesül, a vasárnapi futam rajtsorrendjére nem lesz hatással, nagy kérdés, hogyan állnak majd a pilóták a rövid futamhoz. Lehetséges, hogy az élen haladók bevállalósabbak lesznek, ugyanakkor az előrelépés reménye nélkül hátul haladókat immár semmi sem motiválja majd, egyszerűen az autó kímélésére játszanak.

Csütörtökön Bakuban többen is elmondták a véleményüket.

A kétszeres bajnok címvédő, az sprintet korábban is kritizáló, a hagyományos formátum mellett kiálló Max Verstappen így beszélt:

„Közismert a véleményen, ami meg a hétvégét illeti, szerintem általánosságban kaotikusabb lesz. Az időmérőn nagyobb lesz a rizikó, a sprinten meg szerintem ugyanakkora, mert senki sem akarja megtörni az autót, ami a fejlesztéseknek is betenne. Inkább pontokat bukjak, mint az új alkatrészeket!” – hangsúlyozta a Red Bull hollandja.

„Persze mindenkinek megvan a maga véleménye – néha azt gondolom valamiről, hogy az úgy jó, mások meg nem értenek egyet. Mások a szempontok vérbeli versenyzőként, mint üzletemberként” – tette hozzá.

A bajnokságban az Aston Martinnal 3. helyen álló, mára a sportág történetének legtapasztaltabb pilótájának számító Fernando Alonso egyrészt-másrészt jelleggel nyilatkozott:

„Régen, még 2004-ben vagy 2006-ban [valójában 2003-ban és 2005-ben, attól függ, mi is rémlett a spanyolnak – B.G.], amikor pénteken, aztán szombaton is volt egy időmérő, mindig volt szabadedzés is a kvalifikáció előtt, az első és a harmadik edzés. Most nem lesz ilyen, rögtön a Q1-nek futunk neki szombaton, szóval stresszesebb lesz. Könnyebb lesz hibázni. A Q3-ra persze belerázódunk majd, de a Q1-ben egy elfékezéssel összetörhetjük az autót, főleg itt Bakuban, aztán hülyét csináltunk magunkból. Ezen a hétvégén nagy az esély egy csúnya hibára.”

A kétszeres bajnok azért hozzátette, érti, mire jó, hogy több tétre menő program van egy hétvégén.

„Amikor két évig nem voltam az F1-ben, meg se néztem a szabadedzéseket. Hosszúak és unalmasak. Tudom, hogy mi folyik, hogy nem lehet tudni, ki mennyi üzemanyaggal vezet, milyen üzemmódban, szóval nem túl érdekes. Megértem, hogy miért változtatnak a hétvégén. Fogadjuk ezt el, segítsünk az F1-nek abban, hogy a rajongók pozitívan vegyék a hétvégét!”

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton azt mondta, attól, hogy immár nem a vasárnapi rajthelyeket osztja a sprint, szerinte nem fognak másképp vezetni, ugyanakkor ő is érti, miért kísérleteznek a formátummal.

„Nem hiszem, hogy nagy különbséget jelent majd. Korábban a befutó határozta meg, honnan indulunk a nagydíjon, most meg egy szabadedzés lesz, aminek a végén pontokat osztanak. Nem gondolom, hogy ettől belemenősebben vezetünk majd, mint ezelőtt” – kezdte az angol.

„De abszolút támogatom. Húzós lesz, de mindannyian ugyanabban a cipőben járunk. És milyen jó pálya épp ez, ahol lehet is előzni, ahol jó verseny lehet – ahol mindig jó versenyeink vannak. Semmiképp sem lesz könnyű egy edzés, talán 20 kör után rögtön az időmérőnek nekifutni, de jó hozzá a helyszín. Talán ez lesz az eddigi legizgalmasabb hétvége idén.”

A mezőny végi pilóták egy kicsit nyíltabban beszéltek arról, hogy a helyosztó jelleg elvétele után a szombati sprintverseny számukra kevésbé lesz „hajtós”.

„Azt hiszem, ezt inkább csak amolyan információgyűjtésre használhatjuk a vasárnapi futamra. Persze az első kanyarban lehet káosz, aztán hirtelen jó pozícióban találhatja magát az ember, ahonnan akár pontot is szerezhet. Bármi megtörténhet, főleg itt, Bakuban. De úgy gondolom, hogy ha 6-7 kör után sincs pontszerzési esély, akkor már inkább csak tesztelésre lesz jó a sprint” – mondta a Williams újonca, az amerikai Logan Sargeant.

Az Alfa Romeó-s Csou Kuan-jü hasonlóan látja:

„A nagyobb csapatok versenyzői talán bátrabbak lesznek, és persze mi is mindig igyekszünk küzdeni, de más helyzetben vagyunk. Itt vannak az új fejlesztések, új első szárny, szóval vigyáznunk kell rájuk. A legfőbb különbség az előző évekhez képest az lesz, hogy a pilóták talán másképp állnak az első körökhöz és a biztonsági autós újraindításokhoz, most már nagyobb kockázatot is vállalhatunk, mert többet nyerhetünk, mint baki esetén sem veszítünk. Ebből a szempontból izgalmasabb lehet” – magyarázta a kínai.