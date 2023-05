Amellett, hogy voltak villanásai, leginkább esik-kel a Forma-1 miami hétvégéjén Charles Leclerc, aki másodjára is hibázott a szombati időmérő edzés utolsó szakaszában – ráadásul ugyanott –, és ezúttal már nem tudta elkerülni a fallal való találkozást. A monacói balesete miatt a tervezettnél szűk két perccel korábban, piros zászlóval ért véget a kvalifikáció, ezért többen sem tudtak javítani a végén.

„Elfogadhatatlan, hogy kétszer követtem el ugyanazt a hibát ugyanabban a kanyarban, hatalmasat csalódtam magamban” – szidta saját magát Leclerc az időmérő után. „Mindig lehet kifogásokat találni az ilyen helyzetekre, hogy nagyon erős volt a szél, trükkösek voltak a körülmények, ahogyan az autó beállítása is, de ebbe a helyzetbe saját magamat hoztam. Én akartam ezeket a beállításokat, pedig tudtam, milyenek.”

„Abban bíztam, hogy képes leszek kihozni a maximumot az autóból a Q3-ban, ami egyébként az egyik erősségem” – magyarázta döntésének okát a 25 éves versenyző. „Tudom, hogy ilyenkor valószínűleg több kockázatot is vállalok, mint mások, ezért van az, hogy sokszor ennyire jól szerepelek a Q3-ban, de ez most túl sok volt. Nagyot csalódtam magamban, hiszen tegnap is ugyanígy hibáztam, és ilyennek nem lenne szabad előfordulnia.”

Arra a felvetésre, hogy esetleg túlságosan nagy nyomást helyez-e magára, így reagált: „Nem gondolnám. Ez a legtöbb hétvégén elegendő szokott lenni, de ezen a hétvégén besokalltam, és nem rejthetem véka alá a csalódottságomat.”

Az újabb hibáját követően Leclerc hetedik, míg csapattársa, Carlos Sainz a harmadik helyről indulhat az év első amerikai futamán. „Nem tudom, hol leszünk [a versenyen], de egy dobogó jó befejezése lenne a hétvégének, figyelembe véve a versenytempónkat” – tekintett előre a bajnokság hatodik helyen álló Leclerc.