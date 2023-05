Napos időben, 29 fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet mellett, helyi idő szerint 17.30-kor, azaz a szombati kvalifikáció és a vasárnapi futam kezdésénél másfél, valamint két órával később megkezdődött a Forma-1-es Miami Nagydíj 2. szabadedzése.

A későbbi kezdés és az idei évre újraaszfaltozott pálya folyamatos fejlődése, felgumizódása miatt a második gyakorlás sem ígért feltétlenül reprezentatív eredményeket a folytatást illetően, de így is nagy kérdés volt, a Mercedes és a Ferrari tényleg gyorsabb-e a Red Bullnál.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢 And we are go again in Miami! #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/qLtMowBXGS — Formula 1 (@F1) May 5, 2023

Az első körök után a Red Bull pilótái álltak az élen, Max Verstappen 1:30,146-tal nyitott, csapattársa, a bajnokságban mindössze 6 pont lemaradásban lévő Sergio Perez 6 tizeddel volt lassabb. Nem sokkal később a ferraris Charles Leclerc 1:29,497-tel ugrott az első helyre.

Miután az első edzésen Nico Hülkenberg az első edzésen falnak vágta a Haast, ijesztő pillanat lehetett a csapat számára, hogy a második gyakorláson alig hét perc után Kevin Magnussen pördült meg a sikánban. A dán autója épp csak súrolta a falat, nem sérült meg.

Kevin Magnussen has a moment at Turns 14/15 No damage done though despite brushing the wall 👍#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5yLNNaAzfe — Formula 1 (@F1) May 5, 2023

Verstappen az első edzést követően a második elején is a fejvédő keretre panaszkodott, amelynek alsó szélébe újra és újra beleakadt a HANS. Ennek ellenére a holland képes volt gyorsulni, bő egytizeddel verte Leclerc-t.

Jó 20 perc után a McLarenekre és a Williamsekre felkerültek a lágy keverékek, Lando Norris és Oscar Piastri lépett az első két pozícióba. Norris 1:28,471-e már megdöntötte a tavaly felállított pályarekordot.

Érdekes módon a mclarenes angol idejével elsőre sem az Astzon Martin-os Fernando Alonso, sem a Ferrari versenyzői nem bírtak, hiába tettek fel szintén piros Pirelliket. Verstappennek már nem okozott gondot, fél másodperccel előzte meg Norrist.

A lágy gumik látszólag több kör után, második nekifutásra működtek igazán, így többen javítottak még, mielőtt az utolsó 15 percben a csapatok lassan áttértek a hosszabb etapokra, Verstappen 1:27, 930-ig faragta a legjobb időt, mögötte Sainz, Leclerc és Perez sorakozott, mindhárman fél másodpercen belül.

into the final 15 minutes of the session and there’s work to be done as our focus switches to longer runs @yukitsunoda07 P18@nyckdevries P19 pic.twitter.com/IdWwHwvSwf — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) May 5, 2023

Leclerc bő 10 perccel a vége előtt állt a TecPro-falba a 7-es kanyarban, versenyzői hiba volt. A Ferrari első szárnyának és jobb első felfüggesztésének annyi lett. Előkerült a piros zászló, miközben az óra ketyegett.

🚩 RED FLAG 🚩 Leclerc into the barriers at Turn 7 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5D0ryqyp3G — Formula 1 (@F1) May 5, 2023

Az SF23 eltávolítása után 4 perc maradt az utolsó körökre. Mindenki kiment, a forgalom miatt viszont így nem volt már lehetőség érdemi munkára. A végső sorrend tehát Verstappen, Sainz, Leclerc, Perez, Alonso, Norris, Hamilton, Stroll és Ocon volt a top 10-ben.

A Miami Nagydíj hétvégéje szombaton a 3. szabadedzéssel folytatódik (magyar idő szerint 18.30), az időmérő 22.00 órakor kezdődik majd.