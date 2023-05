Napos, enyhén szeles időben, 29 Celsius-fokos levegő- és 50 fokos aszfalthőmérséklet mellett gurultak a pályára az autók a második, 2023-es Forma-1-es Miami Nagydíj első szabadedzésére.

A Miami Dolphins NFL-csapat otthonának számító Hard Rock Stadium körül épített utcai pályát 2023-ra újraaszfaltozták, így volt mit tanulni – igaz, lehetőségből is több volt, hiszen Bakuval ellentétben ezen a hétvégén visszatért a hagyományos menetrend, három edzést tartanak.

(Az autók, pilóták teljesítményére nincs befolyással, de a paddockot a stadion belsejébe költöztették, és számos más helyen is upgrade-elték, még fényűzőbbé tették a versenyhelyszínt.)

Épp csak elindult a körözés, amikor a mercedeses George Russell keservesen panaszkodott arra, hogy nem tudja rendesen kormányozni az autót, az angol be is állt a garázsba, ahol lázas munka kezdődött, hogy kicseréljék a kormányoszlopot.

Az új, gyenge tapadású felületen amúgy sokan küszködtek a féktávokon, kanyarokban, számos autó járt a bukóterekben, az AlphaTauri újonca, Nyck de Vries meg is pördült, majd egy vizsgálatot is kivívott azzal, hogy a forgalommal szemben indult újra. Incidens, és így büntetés sem lett belőle.

.@nyckdevries’ FP1 is cut short after his spin earlier in the session

the team are working to repair the car for FP2 👊 pic.twitter.com/MrGRM2cr0k

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) May 5, 2023