Az Azerbajdzsáni Nagydíj hétvégéje közel tökéletesen alakult a Red Bull-os Sergio Perez számára, hiszen a mexikói pilóta mind a sprintfutamot, mind a nagydíjat megnyerte az azeri főváros utcai pályáján, amivel mindössze 6 pontra csökkentette hátrányát csapattársához, a bajnoki éllovas Max Verstappenhez képest.

Perez sikeriben azért szerepet játszott, hogy szombat délután a címvédő az első körön ütközött a mercedeses George Russell-lel, megsérült az autója, míg vasárnap a csapat elhamarkodott döntést hozva pont a biztonsági autós szakasz elrendelése előtt hívta ki a hollandot az élről, így a mexikói eléje tudott kerülni. Erre utalt a verseny után a csapatfőnök is.

„Checóak szerencséje volt a biztonsági autóval, de hosszú még a szezon, te pedig jó pontokat hoztál ma is. Nagyszerű csapateredmény, gratula!” – mondta Verstappennek a rádión Christian Hoerner a leintés után.

A brit Sky F1 bokszutcai riportere, Ted Kravitz szerint árulkodó volt az üzenet.

„Érdekesnek találtam Perez rádiós üzenetét, amikor azt mondta, srácok, továbbra is versenyben vagyunk. Úgy tűnt, Perez csakis a saját mérnökeihez, szerelőihez szól, nem a teljes csapathoz. Azt mondta, továbbra is versenyben vagyunk, de nem férnek bele olyan hibák, mint Melbourne-ben, így még meglehet a bajnoki cím. Horner ellenben Maxot nyugtató üzenetet küldött a bokszutcából, ami nekem eléggé úgy hangzott, hogy nyugi, továbbra is te vagy a bajnokjelöltünk” – magyarázta.

A Vezess F1-es kibeszélője, a Csapatrádió legutóbbi, hétfői adásában mi magunk is utaltunk arra, hogy Perez remek bakui teljesítménye ellenére a Red Bull Verstappennek próbálhat kedvezni, még a végül a hollandot hátrányba hozó bokszkiállást is azért húzhatták meg eredetileg, hogy Perez sem a pályán, sem később, a stratégia szempontjából ne fenyegethesse a címvédőt.

A futamot követően ugyanakkor a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko arról beszélt a német Skynak, hogy egyelőre szabad a verseny, nincs pilótasorrend: „Ez így idegőrlőbb, de sportszerűbb is. Nem adtunk semmilyen utasítást, hagytuk őket menni. Kockázat nélkül nincs szórakozás.”

Az osztrák szakember ezzel együtt érzékeltette, hogy általánosságban a hollandot tartják az erősebb versenyzőjüknek, Pereznek inkább csak minden összejött ezúttal.

„Maxnál végig hiányzott a jó balansz. A középső szektorban esélye sem volt Perezzel szemben. A 8-as kanyarban folyamatosan 3 tizedet veszített, csak a végére kezdte igazán érezni az autót, akkora lett gyors, de már késő volt. Maxnak a biztonsági autóval is pechje volt. De így is le a kalappal Checo előtt! A hétvége kezdetétől gyors volt, nem hibázott, tökéletes futamot teljesített.”

Az egykori Jordan-, Williams- és Toyota-versenyző Ralf Schumacher is véleményezett, a német is úgy véli, hogy bár Pereznek lehetnek jó hétvégéi, összességében Verstappenben bízhat a Red Bull.

„Ami a teljes világbajnokságot illeti, szerintem Perez nem tud olyan kiegyensúlyozottan teljesíteni, mint Verstappen. Nyomás alatt, vagy amikor nem elégedett az autóval, szokott hibázni. Verstappenre nem jellemzők ezek a hibák, szóval a teljes idényt tekintve szerintem ő lesz a jobb.”

A fiatalabb Schumacher fivér hozzátette, hogy a 33 éves Perezzel amúgy sem tervezhet hosszú távon az energiaitalos csapat.

„Ott van Cunoda Juki, Daniel Ricciardo és még mások. Ha Verstappen és Perez viszonya feszültté válik, logikus, hogy az utóbbinak intenek búcsút. Ha jól megnézzük, látható, hogy nem jó a kapcsolatuk. Az pedig mindig hátrány egy csapat számára, ha a versenyzőik nem férnek össze.”