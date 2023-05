A 2023-as Forma-1-es szezonnal párhuzamosan szól a Vezess Csapatrádió is: szakértőink idén is mikrofon mögé ülnek és kibeszélik a sportág legfontosabb történéseit, véleményezik a történteket és érdekes, kevésbé ismert információkat osztanak meg a közönséggel, azaz veletek.

Ötödik adásunkban az Azerbajdzsáni Nagydíj volt terítéken, ahol F1-történelmi újdonságként mutatkozott be az átalakított sprint, de nemigen hozott izgalmakat a hétvége eseményeibe. Baka Gábor, Fehér Patrik és Kováts Olivér kitértek Max Verstappen személyiségére is azok után, hogy a holland keresetlen szavakkal illette George Russellt, de szóba került még Sergio Perez bajnoki esélye, illetve a Ferrari-Aston Martin-Mercedes-csata is.

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdésekkel, hozzászólásokkal bárki alakíthatja az adás menetét. Utólag pedig ezeken a helyeken tudjátok visszahallgatni a beszélgetést podcast formában:

Legközelebb új résszel a Miami Nagydíj másnapján, május 8-án jelentkezik a Vezess Csapatrádió. Korábbi adásainkat itt találod.