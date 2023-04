Finoman fogalmazva sem állt fenn a megnövekedett adrenalinszint veszélye Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj közben, de Nyck de Vries hibája azon kevés pillanat közé tartozott, ami még a győzelem szempontjából is jelentőséggel bírt. A holland kiesése miatt ugyanis pályára küldték a biztonsági autót, de a nyilvánvaló lépést nem várták ki a Red Bullnál, és még ezt megelőzően kihívták kerékcserére Max Verstappen.

Az elhibázott stratégiai döntésen rajtavesztett a címvédő, mivel az élről a harmadik helyre esett vissza, és ugyan az újraindítás után újra megelőzte Charles Leclerc-t, a csapattársát, Sergio Pérezt már nem tudta elkapni a leintésig. A Red Bulltól szokatlan fiaskóra Christian Horner szolgált magyarázattal a verseny után.

„Ez volt az optimális időpont a teljesítmény szempontjából” – mondta a Sky Sports F1-nek. „De Vries nem találta el a falat [azon a ponton, ahol megállt – szerk.], a motorja sem fulladt le, ezért nekünk úgy tűnt, hogy még ki tud tolatni, és folytathatja a versenyt. Addigra pedig már elköteleztük magunkat a kiállás mellett, egyébként is utólag mindig könnyű azt mondani, hogyan kellett volna vagy hogyan lehetett volna.”

Horner szavaiból tehát arra lehet következtetni, hogy a Red Bull számára nem volt egyértelmű, hogy kitört bal első kerékkel állt félre felkarolt tehetségük, De Vries a 6-os kanyarnál. Való igaz, a közvetítésben csak később játszottak vissza, ahogyan az 5-ös kanyarban az ívbelső kerékkel eltalálta a betonfalat:

The Safety car is out with Nyck de Vries stranded on track! 😮 pic.twitter.com/7iLA8Gyew9 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 30, 2023

„Van, hogy nem a kedvünk szerint alakulnak a dolgok, de az ő balszerencséje Checo szerencséje is volt egyben” – zárta rövidre a témát Horner, aki dicsérte is a mexikóit. „Szenzációs hétvégéje volt. Mindig is kiemelkedően teljesített ezen a pályán, nem tudom, miért, de itt mindig nagyon jól megy. Kicsit szerencsés volt a biztonsági autóval, amit ki is használt, de növelni tudta utána az előnyét, tehát a tempója is megvolt.”

Pérez a győzelmének köszönhetően közelebb került Verstappenhez a tabellán, jelenleg hat pont a különbség a két Red Bull-os között – az idei világbajnoki sorozat pedig már a jövő hétvégén folytatódik Miamiban.