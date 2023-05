Győzelmek tekintetében kiegyenlített Max Verstappennel a Red Bull másik pilótája, Sergio Pérez, a mexikói ugyanis elsőként intették le a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. Pérez ráadásul még a szombati sprintet is behúzta, így Bakuban jócskán, 6 pontosra csökkentette a lemaradását a címvédő Verstappennel szemben.

Bár még Christian Horner is elismerte, hogy az utcai helyszínen Pérez nemcsak a szerencsének köszönhetően, de erőből is legyőzte a kétszeres világbajnok hollandot, a hatszoros nagydíjgyőztes versenyző nem érné be ennyivel.

„Három gyermekem vár otthon engem, szóval nem utaznám körbe a világot, ha nem hinnék abban, hogy világbajnok lehetek. Ezért dolgozom” – szögezte le a Sky Sports F1 kamerái előtt Pérez, aki Szaúd-Arábián is győzött. „Sok mindent lehet mondani az autón kívül, de ami igazán fontos, hogy a pályán hozd az eredményeket.”

„Úgy gondolom, nekem kellene vezetnem a bajnokságot, ha nem lettek volna gondjaim a melbourne-i időmérő edzésen. Határozottan hiszek abban, hogy ez az idén összejöhet” – jelentette ki Pérez, kvázi bejelentkezve a világbajnokságért. „Harcolok a bajnoki címért, de azzal is tisztában vagyok, hogy hosszú út áll még előttem. Le kell szegnem a fejem, és teljesíteni tovább.”