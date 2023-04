Max Verstappen és George Russell összeakadása, majd azzal járó nézeteltérése maradt a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj sprintjének, egyben szombati napjának legemlékezetesebb momentuma. A kétszeres világbajnok a sprintfutam első körében ért össze az őt megtámadó Russell-lel, akit a leintés után f*szfejnek nevezett, de utána a mercedeses is jelezte, hogy a holland kedvéért nem fog finomkodni.

Verstappen mellett természetesen Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is kiállt. „Úgy gondolom, érthetően akadt ki, és hangot is adott a véleményének George előtt” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek. „Valószínűleg jól tette [Russell], hogy a fején hagyta a sisakját. Olyan [Max], akár egy elefánt, és egy jó darabig emlékezni fog erre.

A koccanás eredményeképpen egy látható méretű lyuk keletkezett az RB19 oldalszekrényében, de a címvédő holland így is a harmadik helyen végzett szombaton. „Sajnos ennek az lett az eredmény, hogy jócskán sérült a karosszéria, ami jelentős teljesítményvesztéssel járt. Nehéz számszerűsíteni [hogy mekkorával – szerk.], de ha egy ekkora lyukat látunk a kasztnin, annak legalább 0,75 másodpercet kell jelentenie körönként” – felelte Horner, amikor a sérülésről kérdezték.

Amellett, hogy megjegyezte, akár ennél nagyobb időveszteséget is okozhatott a sérülés, rámutatott arra is, hogy további komplikációt léptek fel ezután. Az ütközés következtében idővel a hőmérséklettartományt is nehezebb volt tartani, mivel a lyuk miatt nem úgy áramlott át a levegő az oldaldobozokon, ahogy azt megtervezték.