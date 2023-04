Sergio Pérez győzelmével zárult a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj szombati sprintfutama. A Red Bullnak azonban a várakozásokkal ellentétben nem jött össze a kettős győzelem, mivel az élről induló Charles Leclerc a Ferrarival maga mögött tudta tartani a sérült autóval harmadikként célba kocogó Max Verstappen.

A 17 körös viadal leintése után Naomi Schiff készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Jó volt, igaz, a rendhagyó lebonyolítás miatt nagy volt a nyomás. Rajtunk, a csapatunkon, a mérnökeinken és a szerelőkön is. Nyilván az volt a fő cél, hogy az elérhető maximum ponttal zárjuk a napot, de tisztában vagyunk vele, hogy a nagydíjat holnap rendezik” – summázta a szombati napját Pérez, aki először nyert F1-es sprintet.

„Teljesen más lesz viszont a holnapi nap, hiszen több üzemanyaggal és más pályaviszonyok között fogunk versenyezni, de úgy gondolom, a mai nap révén is sokat tanulhattunk” – tekintett előre a mexikói. „Igen, a harmadik rajthely nem a legideálisabb, de újra a győzelemért szeretnék csatázni.”

„Ez megerősíti azt, amit gondoltunk. Versenytempóban továbbra is a Red Bull az erősebb” – vonta le a sprint következtetését Leclerc. „Előrébb léptünk, ez tény, de még mindig nem ott tartunk, ahol szeretnénk. Ha nem elérhető a győzelem, akkor is a lehető legtöbb pontot kell szereznünk. A mai napban nem volt több, így örülök a második helynek. Holnap újra megpróbálunk harcba szállni a győzelemért, azonban gyorsabbnak tűnik a Red Bull.”

„Nem csatáztam túlságosan sokat Checóval, mert óvni akartam a gumijaimat, mert tudtam, hogy ez volt a gyenge pontunk. Próbáltam DRS-távolságon belül maradni, hogy húzassam magamat Checóval az egyenesben, de ez sem volt elég. A verseny vége felé, ahogy nőtt a gumikopás, még többet veszítettünk” – elemezte a futamát a monacói, aki a vasárnapi futamot is az első rajtkockából kezdheti.

Verstappen győzelmi esélyeit gyakorlatilag lenullázta közvetlenül a rajt után, hogy a holland csata közben összeért George Russell-lel, aminek révén a Mercedes pilótája a biztonsági autós újraindításig át is vette a harmadik helyet. A brit erőszakos előzését egyáltalán nem díjazta a címvédő, elégedetlenséget a leintés után egyhamar ellenfele tudtára adta.

„Nem volt tapadásom” – mentegetőzött Russell, amikor Verstappen kérdőre vonta. A holland azonban nem maradt adós a kontrával. „Haver, senkinek nem volt tapadása, de mindannyian hagyunk egy kis helyet a másiknak” – reagált a holland. Erre Russell úgy felelt, „tudom, tudom”, majd a 25 éves versenyző kevésbé elegánsan zárta a beszélgetést. „Legközelebb pont erre számíts, te tudod. F*szfej” – szólt oda Russellnek.

