Napos időben, 22 fokos levegő- és 43 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a 2023-as Forma-1-es szezon első sprintje az Azerbajdzsáni Nagydíj szombati napján Bakuban.

A pilóták rajtsorrendjét a szombat délelőtti sprintidőmérőn döntötték el, ahol Charles Leclerc bizonyult a leggyorsabbnak a Ferrarival, megelőzve a Red Bull párosát Sergio Perez, Max Verstappen sorrendben. Mögülük George Russell várhatta a piros lámpák kialvását a negyedik helyről, a harmadik soron a ferraris Carlos Sainz és a mercedeses Lewis Hamilton osztozott. Fernando Alonsónak csak a nyolcadik rajtkocka jutott, az Aston Martint visszafogta a rakoncátlankodó DRS.

A sprint rajtrácsára csak 18-an sorakoztak fel: Esteban Ocon a bokszutcából eredt a mezőny után Alpine-jával egy büntetés miatt, Logan Sargeant sprintidőmérőn összetört autóját pedig nem tudta időben megjavítani a Williams.

A versenyzőknek 100 kilométert (17 kört) kellett teljesíteniük a 6003 méter hosszú, 20 kanyarból álló versenypályán. 2022-höz képest egy fontos változás történt a sprintek kapcsán: az eredmény már nem határozza meg a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét, az már a pénteki időmérőn eldőlt. Nem változott viszont, hogy az első nyolc helyezett kap pontokat (8-7-6-5-4-3-2-1), emellett a pilóták szabadon választhatnak rajtgumit, és nem kötelező a kerékcsere.

A gumiválasztás viszonylag egyhangú volt: mindenki közepes abroncsokon rajtolt, leszámítva a tizedikként induló Lando Norrist (McLaren) és Valtteri Bottast (Alfa Romeo) a 15. rajtpozícióban – mindketten a lágyakat választották.

A sprint

Leclerc és Perez simán eljöttek az élen, mögöttük azonban Verstappen, Russell és Sainz keveredtek nagy csatába, melyben előbbiek többször össze is értek, az 1-es rajtszámú Red Bull sérüléseket is elszenvedett. Végül a holland nem tudta maga mögött tartani a Mercedes britjét, helycsere történt a 3-4. helyen.

SPRINT LAP 1/17 Russell makes it past Verstappen at Turn 3! 🙌 Verstappen is not impressed over the airwaves with the Mercedes driver’s overtake#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/3MCtC87rwK — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Az első kör nem ért véget hiba nélkül, Cunoda Juki érintette meg a falat AlphaTaurijával, és elhagyta gumiabroncsát. A második körben virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, több helyen is törmelék került a pályára, a japán nem is tudta folytatni a versenyt. A takarítás elhúzódott, olyannyira, hogy az igazi biztonsági autót is bevetették. A bokszból induló, egyébként is a mezőny végén autózó Ocon kihasználta ezt a helyzetet, és sprinteken nem megszokott módon gumit cserélt: lágyakra váltott.

SPRINT LAP 1/17 ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ Tsunoda hits the wall and loses his right rear tyre! 😩#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/aZWMp3eHQX — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

A takarítás végeztével a sprint a 6. kör elején indult újra. A restartnál Verstappen elment Russell mellett és feljött a harmadik helyre, Sainz pedig megelőzte Hamiltont, akit Alonso is átlépett.

SPRINT LAP 6/17 The Safety Car comes in and we resume racing! Charles Leclerc has a smooth restart and remains in P1#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/psI0tOyITC — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Leclerc nem tudta sokáig megtartani a vezetést: a nyolcadik kör kezdetén Perez átvette a vezetést a monacóitól. A Ferrari versenyzője egy ideig Red Bull-szendvicsben folytatta a sprintet: az energiaitalosok gyorsabbak voltak az egyenesekben, Leclerc-t egyedül az mentette meg Verstappentől, hogy előtte Perezbe tudott kapaszkodni a DRS segítségével.

A szárnyállítási lehetőséget Leclerc a 13. körben végérvényesen elvesztette Perez meglógása miatt, de Verstappen egyszer sem tudta megtámadni őt.

SPRINT LAP 12/17 Charles is moving closer to Checo again! 👀 The gap between the two moves to 0.8s #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/FkhXWD23Ny — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Míg ez lezajlott az élen állók között, addig fontos csaták nemigen voltak. Lance Stroll volt az, aki elbíbelődött Alexander Albonnal rövid ideig az utolsó pontszerző 8. helyért, a csatából az Aston Martin kanadaija jött ki sikeresen. Többen (Norris, Ocon) is úgy döntöttek a mezőny hátsó régióiban, hogy gumitesztet hajtanak végre, akinél nem volt tétje a körözésnek, az inkább hasznosan próbálta eltölteni az időt, felkészülve a vasárnapi nagydíjra.

Túl sok izgalmat tehát nem tartogatott a bakui sprint: Perez nyert és 8 ponttal gazdagodott, megelőzve Leclerc-t és Verstappent. Pontot szerzett mg Russell, Sainz, Alonso, Hamilton és Stroll.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Verstappen – 75 p Perez – 62 p Alonso – 48 p Hamilton – 40 p Sainz – 24 p Russell – 23 p

Red Bull – 137 p Aston Martin – 69 p Mercedes – 63 p Ferrari – 37 p McLaren – 12 p Alpine – 8 p

A 2023-as Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 13 órakor kezdődik.