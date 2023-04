Napos időben, 24 fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének első sprintidőmérője, sprint-szétlövése Bakuban, a 2023-as Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj hétvégéjének szombati napján. Az újdonság a sprinthétvégék második szabadedzésének helyét veszi át az idei évtől kezdve, mely eddig gyakorlatilag értelmetlen körözés volt.

A sprintidőmérő ugyanúgy három szakaszból áll, mint a hagyományos – ezúttal pénteken tartott, a vasárnapi futam rajtrácsát kialakító – időmérő, viszont rövidebb szakaszokból áll, eredménye pedig a 100 kilométeres sprint rajtsorrendjét határozza meg.

A bakui aszfaltcsík 6003 méteres hossza miatt már az SQ1-ben is igencsak limitált volt, hogy hány kör fér bele a szűkös időbe, egyszerre húsz autóval az utcai pályán, ahol elég egy kisebb hiba is a piros zászlóhoz. Nem is volt meglepő, hogy a bokszutca kijáratánál dugó alakult ki a kvalifikáció kezdetekor. A McLaren ausztrálja, Oscar Piastri sokak első körébe belerondított, amikor miatta lengették hosszasan a sárga zászlót az első szektorban. Az autója nem sérült, de ez az eset is rávilágított arra, hogy mennyire nehéz kifogni egy tiszta kört.

Piastri and De Vries both take to the run-off roads! #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/vKmP0cP5zE

Az első körök alapján úgy tűnt, a Ferrari átmentette szombatra is jó formáját, Charles Leclerc a Red Bull-os Max Verstappen előtt állt a közepes abroncsokon. Az Aston Martinok is erősek voltak Fernando Alonso vezetésével, de a DRS-problémák nem tűntek el.

A körülmények folyamatosan javultak a szűk 12 percben is, ahogy egyre jobban tapadt a pálya: a hagyományos időmérőkkel szemben a mezőny többsége folyamatosan a pályán volt, gyorskörök és töltőkörök követték egymást, egy szett gumival tehát többször is próbálkoztak. Volt olyan pillanat, amikor a két Williams a 3-4. helyen állt, ez mutatta, hogy senki sem érezheti magát teljes biztonságban. A kiesők sorsát részben az is döntötte el, ki futotta meg legkésőbb a legjobb körét. A mindent eldöntő pillanatot azonban nem az SQ1 kockás zászlója hozta el, hanem az a piros zászló, ami Logan Sargeant miatt került elő: az amerikai csúnyán falnak vágta Williamsét.

🚩 RED FLAG 🚩

It’s a big hit for Logan Sargeant! 😩

Sargeant is OK, but it’s a devastating end to what was looking like a promising Sprint Shootout for the rookie!

SQ1 will not be resumed#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/F0QLifhNWv

— Formula 1 (@F1) April 29, 2023