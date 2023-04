Izgalmakat finoman fogalmazva szerény mértékben szolgáltatott a 2023-as Forma-1-es idény első sprintversenye Azerbajdzsánban, a 17 körös összecsapás visszhangjai leginkább Max Verstappen és George Russell rajt utáni csörtéjétől maradtak hangosak. A kétszeres világbajnok lef*szfejezte a Mercedes pilótáját, miután az a Red Bulljának csúszott – a koccanás miatt meg is sérült az RB19-es.

Verstappen kemény megnyilvánulására Russell sem maradt adós válasszal: a Sky Sports F1-nek nyilatkozva jelezte a hollandnak, hogy később se várja el tőle, hogy óvatoskodjon, pusztán azért, mert ő a bajnoki éllovas.

„Én voltam a belső íven, és azt gondolom, versenyzőként mindenki tisztában van annak a következményeivel, ha netalán a külső ívre szorul” – védte meg manőverét Russell. „Azért vagyok itt, hogy csatázzak, és csak amiatt nem fogom elvenni, mert ő vezeti a bajnokságot. Meg is lepődtem, hogy továbbra is próbált védekezni, miközben külső íven maradt. Ez egy utcai pálya, neki pedig több veszítenivalója van, mint nekem.”

„Egyik összeérés sem volt szándékos” – szögezte le az egyszeres futamgyőztes. „Mindig a legjobb formámat próbálom nyújtani, és közben tisztán, sportszerűen csatázni. Meglepett, hogy úgy is ragaszkodott a pozíciójához, hogy én voltam a belső íven, és őszintén szólva azzal is, hogy utána még ő volt mérges. Még így is harmadik lett, és elég tapasztalata van ahhoz, hogy tudja, ha külső ívről próbál előzni valakit, fennáll a rizikó, hogy a belső íven lévő srác neked csúszik.”

„Nem gondolom, hogy bármi is másképp történt volna, ha fordított felállásban vagyunk” – zárta a saját álláspontját Russell, akit negyedikként intett le a kockás zászló. Mindenesetre a britnek vasárnap meg kell majd izzadnia az erősebb pontszerzésért is, hiszen a 11. helyről várhatja a lámpák kialvását, miután a pénteki időmérőn kiesett a Q2-ben.