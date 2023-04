A Red Bull a 2023-as Forma-1-es szezonban eddig háromból három futamot nyert, az első két fordulóban ráadásul kettős győzelmet arattak. (Sergio Perez szombati hibája, majd az ellene dolgozó első piros zászlós megszakítás nélkül a múlt hétvégi Ausztrál Nagydíjon is hasonló eredményt hozhattak volna.)

A kvalifikációkon ugyan csak néhány tized az energiaitalos autók előnye, de a futamokon szemmel látható, hogy nem adnak bele mindent, épp csak annyira húznak el, amennyi a biztos vezetéshez kell.

A Mercedesnél már a szezon kezdetén megindult a kommunikációs offenzíva, láthatóan arra törekednek, hogy valamilyen változtatás kilobbizásával lelassíthassák a Red Bullt. Dzsidda után Lewis Hamilton beszélt arról – jókora gurításként! –, hogy sosem látott még olyan domináns autót, mint Verstappenék idei modellje, az Ausztrál Nagydíjat követően pedig csapattársa, George Russell tett a szándékaikat alig rejtő nyilatkozatot.

„Tuti, hogy rejtegetik a tempót. Szerintem már-már szégyellik megmutatni az igazi erejüket, mert minél gyorsabbnak látszanak, annál valószínűbb, hogy megpróbálják őket valahogyan visszafogni” – mondta az angol a BBC Checkered Flag podcastjének.

„Szerintem valójában körülbelül héttizedes előnyük van a mezőnyhöz viszonyítva. Nem tudom, most pontosan mennyi, de Maxnak és a Red Bullnak nincs oka igazán nyomni. Nagyszerű munkát végeztek, le a kalappal. Ezt el kell ismernünk, nekünk pedig fel kell kötnünk a gatyát” – folytatta.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner a Checkered Flagnek reagált is Russell szavaira, természetesen a sejthető hangnemben.

„Nos, ez igazán nagyvonalú tőle! A saját csapata korábbi előnye kapcsán ő már csak tudja, miről beszél” – utalt a Mercedes 2014-ben indult dominanciájára, amikor rendszeresen a mezőny nagy részét lekörözve futottak be az ezüstnyilak.

„Természetesen minden futamon menedzselni kell a tempót. Mivel ez egy egykiállásos, ráadásul korai egykiállásos verseny volt, naná, hogy figyelni kellett a gumikra” – mondta Melbourne-ről.

A futamgyőztes Verstappen szintén „válaszolt”:

„Szerintem az FIA, az F1 amúgy sem tehet semmit. Mármint mi egyszerűen igyekeztünk a lehető legjobb munkát végezni az autó fejlesztésével, ahogy a tempó adagolásával is. Sem mi, sem mások nem tudták előre, meddig bírják majd a kemény gumik, szóval az volt a fő, hogy eljussunk a végéig. Fölösleges lett volna körönként fél másodpercet adni a többieknek, hogy kinyírjuk vele a gumikat, hiszen bármi történhet, biztonsági autó, piros zászló, ahogy most láthattuk is. Szóval tényleg kár kockáztatni.”

Sok egyéb mellett Russell megjegyzését is érintettük a Vezess Csapatrádió legutóbbi, az Ausztrál Nagydíjat kiveséző adásában – ha kíváncsi vagy, mit gondoltunk a piros zászlókról, az FIA egyéb döntéseiről, a pilóták-csapatok teljesítményéről, kattints ide!