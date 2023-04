Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat a mercedeses Lewis Hamilton és Fernando Alonso Aston Martinja előtt. A Red Bull hollandja számára nem volt sétagalopp a melbourne-i siker: a futam első két rajtját rosszul kapta el, és az élen állva is vétett egy nagy hibát, de így sem fért kétség a győzelméhez. Hamilton remek rajtjának is köszönheti dobogóját, a Ferrari pedig bánkódhat, ugyanis nem szereztek pontot: Charles Leclerc az első körben kiesett, Carlos Sainz-cal pedig a futamot záró botrányos események babráltak ki.

Az 58 körös futamot a mezőny többsége közepes gumikon kezdte, lágyakon csak a két Alpine és a két Alfa Romeo, kemény Pirellikkel Nyck de Vries (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams) és Sergio Perez (Red Bull) indultak. A rajtrács utolsó sora, azaz Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Perez a bokszból rajtoltak – a mexikói autójába új vezérlőelektronika és akkumulátor is került. A hétvége korábbi részével ellentétben fel sem merült, hogy szükség lenne vizes pályára is alkalmas abroncsokra, a futam derült ég alatt zajlott.

A rajtot Verstappen rosszul kapta el az élről: a Red Bull mellett előbb George Russell, majd Lewis Hamilton is elment, így a két Mercedes állt az élre. Az indulás nem volt sima: Leclerc fenékkel becsúszott a 3-as kanyar bukóterébe, a monacóinak véget is ért itt a versenye. A kieső Ferrari miatt beküldött biztonsági autós szakaszban többen is kereket cseréltek az első közben, köztük Perez is. A mexikói a második körben aztán visszarakatta a kemény gumikat, így elméletileg már nem kellett volna többször a bokszba hajtania.

LAP 1/58 LECLERC IS OUT OF THE RACE!!! The Ferrari driver spins off into the gravel and it’s all over at Turn 3 😫#AusGP pic.twitter.com/iKwyshR5nR — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Az újraindításra Russell, Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon sorrendben ment el a mezőny a negyedik kör elején. A sorrend a hetedik körben változott ismét: Albon összetörte Williamsét, így újra beküldték a biztonsági autót.

Az alkalmat többen is kihasználták kerékcserére: az élmezőnyből Russell és Sainz vált ki, így az élen Hamilton, Verstappen, Alonso, Lance Stroll (Aston Martin), Gasly, Nico Hülkenberg (Haas) sorrend alakult ki. Russell a hetedik, Sainz a 11. helyen folytathatta a versenyt kemény abroncsokon. Perez ekkorra a 14. helyig jött fel.

Russell és Sainz számára nagy csapást jelentett a baleset miatt a 8. körben belengetett piros zászló. A megszakítás alatt ugyanis mindenki szabadon cserélhetett kereket.

LAP 9/58 🚩 RED FLAG 🚩 The race has been red-flagged due to the gravel on the track from Albon’s incident #AusGP #F1 pic.twitter.com/5Bqa5ak1t8 — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

A megszakítás nem tartott hosszú ideig, rövid időn belül újraindult a verseny állórajttal. Ahogy arra számítani lehetett, a mezőny nagy része kemény gumikat rakatott fel, hogy ne kelljen újra a bokszba menniük. Egyedül de Vries és Sargeant autójára kerültek közepes abroncsok – előbbinek is csak azért, mert neki a rajt óta a kemények voltak autóján.

A futam a 10. körben kezdődött el ismét. Nagyot nyert a rajtnál Gasly és Russell, ők feljöttek a 4-5. helyre Stroll kárára. Sainz egy helyet lépett előre a 10. helyre, Perez visszacsúszott a 16. pozícióig. Az újraindítás előtt Hamilton annyira visszalassított, hogy a mezőny végén majdnem tömegbaleset történt.

Sainz a következő körökben két helyet is előrelépett, de a 12. körben az élen is helycsere történt, Verstappen a DRS-sel simán kikerülte Hamiltont.

LAP 12/58 VERSTAPPEN TAKES THE RACE LEAD!!! Hamilton moves down to P2, Alonso in P3 #AusGP #F1 pic.twitter.com/zaQ9PL4S4o — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Gasly nem sokáig tudta megtartani előkelő pozícióját: előbb Russell lépte őt át, majd Sainz is utolérte – a spanyol előtte Hülkenberget és Strollt is megelőzte. Perezre is érdemes volt figyelni, aki lassan, de biztosan lopakodott a pontszerző helyek felé.

LAP 15/58 The Smooth Operator Carlos Sainz storms past Stroll! 🔥 The Spaniard is looking very fast 💪#AusGP #F1 pic.twitter.com/vXxjXgfaHj — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Verstappen hamar kialakított egy stabil, 3-4 másodperces előnyt Hamilton előtt, és Alonsóval szemben kellett védekeznie. A csatát a csapattárs, Russell motorhibája szakította félbe a 18. körben, a kigyulladó Mercedes-motor miatt virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe.

A száguldás a 20. körben folytatódott, Verstappen, Hamilton, Alonso, Gasly, Sainz, Stroll sorrendben, Perezzel a 12. helyen. Verstappen és Hamilton között minimálisan csökkent a különbség, Alonso viszont kissé lemaradt a hétszeres világbajnok mögött. Perez a 22. körben beért a pontszerzők közé, feljött a 10. helyre a mclarenes Oscar Piastri megelőzésével, a 23.-ban pedig Cunoda Jukit (AlphaTauri) is legyűrte, így némi üres térbe került.

Sainz a 25. körben tudta maga mögé utasítani Gasly Alpine-ját, és jött fel a negyedik helyre. Hátránya 2 másodperc volt Alonso, 4,5 Hamilton és közel 11 Verstappen mögött. Ezt követően az élmezőnyben lenyugodtak a kedélyek, inkább a középmezőny akciózgatott: a 28. körben Ocon jött fel a 10. helyre Cunoda megelőzésével, a japán mellett később Piastri is elment.

Leszámítva azt, hogy Verstappen 10 másodpercre elnyúlt Hamiltontól, nemigen történtek jelentős változások a pályán a folytatásban, főleg nem az élmezőnyben. A pontszerzők állása legközelebb a 44., illetve a 45. körben változott, amikor Perez megelőzte Norrist, majd Hülkenberget a nyolcadik, illetve a hetedik helyért.

LAP 43/58 We’re unsure if @SChecoPerez is driving a @redbullracing car or a rocket-ship?! 😆 He’s up into P8 now with a move past Norris!!! 🤯#AusGP #F1 pic.twitter.com/W7t9Ushxcf — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Perez manőverei összehozták Hülkenberget és Norrist, a McLaren versenyzője azonban nem bírt a Haas-szal egészen az 52. körig.

Az állóvizet Verstappen kavarta fel kicsit a 47. kör végén: az éllovas a 13-as kanyarban fékezte el magát és csúszott a fűre, négy másodpercet veszített ezzel, de így is 7,5 másodperces előnye maradt Hamiltonék előtt.

LAP 48/58 Big oversteering moment for Max Verstappen as he runs awfully wide on the last corner!! 😱 He loses 4s to Hamilton in P2….#AusGP #F1 pic.twitter.com/k0NgccbeFC — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Az 54. körben jött azonban a mindent felforgató változás: Kevin Magnussen miatt pályára küldték a biztonsági autót, ugyanis négy körrel a leintés előtt a Haas jobb hátulját a falnak vágta. A kerék a pályán maradt, veszélyes helyen, egy falakkal szegélyezett egyenes közepén.

LAP 54/58 ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ K-Mag is stopped and looks to be missing a right rear tyre#AusGP #F1 pic.twitter.com/voBWDd69sJ — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

This is going to be a Safety Car pic.twitter.com/K8poxrwTob — Mattzel89 (@Mattzel89) April 2, 2023

A pályán annyi törmelék szóródott szét, hogy piros zászlóval megszakították a futamot, így a takarítás után jöhetett a végén egy két körös sprint. A mezőnyből mindenki lágy gumikat rakatott fel autójára az állórajthoz. A száguldás nem tartott sokáig: az első kanyarban mindkét Alpine összetört, Sainz kiforgatta Alonsót, de Vries, Sargeant, Stroll is a kavicságyba került – nem csoda, hogy újra bedobták a piros zászlót. Stroll ki tudott kecmeregni, de a két Alpine, Sargeant és de Vries befejezte a versenyt.

Bizonytalanság következett a baleset után, a versenyirányítás nem tudta kihozni rövid idő alatt az észszerű eredményt – eszerint a frissen bedobott piros előtti utolsó kör állását kellett volna figyelembe venniük, azaz a Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, Gasly, Stroll, Perez, Norris, Hülkenberg, Ocon befutót. Érdembeli folytatásra ugyanis nem volt lehetőség, mivel a bokszba hajtó mezőny megkezdte az 58., azaz az utolsó kört.

Az FIA azonban úgy döntött, hogy az utolsó, safety car mögötti körre a második piros zászló mögötti sorrendben küldi ki az autókat. Azaz félig visszaállították az észszerű sorrendet, de kiszúrtak azokkal, akik összetörték magukat – két elvet kutyultak össze a lehető legrosszabb módon. Így a befutó sorrendje az alábbi:

Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, Stroll, Perez, Norris, Hülkenberg, Piastri, Csou Kuan-jü (Alfa Romeo), Cunoda, Bottas.

A dolgot azonban megkeverte, hogy Sainz öt másodperces büntetést kapott, mert az 57. kör elején megforgatta Alonsót. Magyarán szólva, mind az Alpine-okkal, mind Sainz-cal kiszúrtak úgy, hogy az 55. kör eredményeit vették figyelembe, de az is bűnhődött, aki az 57. körben hibázott – akár autót tört, akár megforgatott valakit a rajtnál. Sainz így nem is szerzett pontot, mert a safety car mögött mindenki szorosan begurult mögötte, csak a 12. helyen értékelték.

A bajnokság állása:

Verstappen – 69 p

Perez – 54 p

Alonso – 45 p

Hamilton – 38 p

Sainz – 20 p

Stroll – 20 p

Red Bull – 123 p

Aston Martin – 65 p

Mercedes – 56 p

Ferrari – 26 p

McLaren – 12 p

Alpine – 8 p

A világbajnokság négy hét múlva Azerbajdzsánban folytatódik.