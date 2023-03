A Red Bull a 2022-es szezonban – nagyrészt Max Verstappen jóvoltából – 17 futamot nyert meg a 22-ből, az idei első két fordulóban pedig két kettős győzelemmel kezdtek.

Az RB19-es erejét, tempóját a puszta eredményeknél jobban mutatja, hogy a riválisok a versenyen gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentettek rájuk, Verstappen vasárnap Dzisddában a 15. helyről rajtolva is sima 2. helyet hozott csapattársa, Sergio Perez mögött.

Mindeközben a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton tavaly után idén is csak a középmezőny elejébe tartozó autóban ül – Bahreinben 50 másodperccel Verstappen mögött ért be, Dzsiddában a biztonsági autós szakasznak köszönhetően „csak” 30-cal –, most szembesül azzal, amit az ő riválisai érezhettek a Mercedes dominanciája alatt.

„Sosem láttam ilyen gyors autót” – mondta a futamot követően, amikor arról kérdezték, vajon a Red Bull-uralom miatt elfordulnak-e a nézők az F1-től. „Amikor mi voltunk gyorsak, akkor sem voltunk ennyire azok. Azt hiszem, ez a leggyorsabb autó, amit valaha is láttam, főleg a többivel összevetve.”

„Nem tudom, hogyan, de elképesztő tempóval ment el mellettem (Verstappen). Nem is erőlködtem a védekezéssel, akkora volt a tempókülönbség” – hüledezett az angol. „Nyilván mindenki szeretne szoros csatákat látni, de ez van. Nem az én gondom, nem az én hibám.”

Más kérdés, hogy Hamilton azért túloz, 2014-ben, a Mercedes-uralom első évében az ezüst autók még a Red Bullénál is nagyobb tempóelőnnyel rendelkeztek, ráadásul bár ő a szezonnyitón kiesett, Nico Rosberg ott is nyert, majd ketten zsinórban öt kettős győzelmet arattak. A Mercedes fölénye egyébként még pár éve is hatalmas volt, hiszen 2019-ben Valtteri Bottasszal megint csak öt kettős győzelemmel kezdtek, az első nyolc futamból hatot nyert Hamilton.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is beszélt a Red Bull mostani erejéről:

„Úgy gondolom, nekünk is voltak ilyen erős éveink. Az F1 meritokrácia, és még ha a show-nak nem is tesz jót, hogy mindig ugyanaz győz, az az igazság, hogy ők jó munkát végeztek, mi pedig nem. Mindannyian szórakoztató küzdelmeket szeretnénk, de az a mi felelősségünk, hogy beérjük őket.”

Az elmúlt pár hétben többször is elhangzott, hogy a Red Bull akár minden futamot megnyerhet idén, ám Wolff nem tart attól, hogy ez árthat az F1-nek.

„Emlékszem, hogy rólunk is mondogattak ilyeneket 2014-ben, ’15-ben, ’16-ban, ’17-ben, ’18-ban, ’19-ben, ’20-ban. De épp attól különleges ez a sportág, hogy aki keményen dolgozik érte, az meg is érdemli a győzelmet. Persze mi minden tőlünk telhetőt megteszünk majd, hogy versenybe kerüljünk, és keresni fogjuk, miben lehetnek gyengébbek. De első a sport, a szórakoztatás csak a második, és bár lehet, hogy pénzügyileg nem jó ez a dominancia, ettől is olyan különleges az F1.”