Több fontos bejelentéssel indult a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéje: mint arról beszámoltunk, előbb az esemény szerződését hosszabbították meg, amit a múlt hétvégi Amerikai Nagydíj eredményének újbóli változása, illetve az Aston Martin és a Red Bull költségvetési szabálysértésében hozott ítéletek követtek.

Ezután gyakorlatilag szélcsendben, 24 Celsius-fokos levegő- és 47 Celsius-fokos aszfalthőmérséklet kíséretében vette kezdetét a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzése. Bár a versenyzők nem halogatták sokáig a körözést a több szempontból, például a magaslati levegő miatt is rendhagyó mexikói aszfaltcsíkon, zavartalanul folyt a gyakorlás.

Az első gyors körök után a Red Bull pilótái álltak az élen a kétszeres világbajnok Max Verstappen vezetésével, ám az idő feléhez érkezve az addig a bokszban várakozó Charles Leclerc állt az eredménylista élére a lágy gumikon, 1:21.546-os idejével több hét tizedmásodperccel a holland elé ugorva.

Leclerc clocks a 1:20.753 to go quickest as we hit halfway through FP1 ⏱ #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/B6dzd4mWa6

Az élen történt helycserét követően abszolút a lágy gumiké, majd néhány másodpercig Verstappené lett a főszerep, aki a 11-es kanyar kijáratánál „megtáncoltatta”, majd meg is forgatta a Red Bullt, pedig abszolút leggyorsabb első szektorral kezdte a körét. Piruettje hatására a sárga zászlók is előkerültek, miközben a csapatrádión a tapadás hiányára panaszkodott.

Verstappen goes for a spin in FP1 pic.twitter.com/COPzvpvjpO

Csakúgy, mint egy hete Austinban, ezúttal is a csapatok fele ültette kispadra az egyik állandó versenyzőjét, így kapott lehetőséget Pietro Fittipaldi (Haas) és Liam Lawson (AlphaTauri) mellett az első F1-es nagydíjhétvégéjén részt vevő Jack Doohan (Alpine), valamint a 2023-as idény két újonca, Nyck de Vries (Mercedes) és Logan Sargeant (Williams) is.

Közülük Lawsonnak indult a legnehezebben az egyórás etap, aki Cunoda Juki autójába ülve már az első percekben fékproblémákkal szembesült, de nem sokkal később folytathatta programját az új-zélandi. Később nála is rosszabbul járt Fittipaldi, aki alatt a pályán állt meg a Haas, így meg kellett szakítani néhány percre a tréninget annak kétharmadánál. A visszajátszásból egyértelművé vált, hogy a Haas kérte arra a brazil teszt- és tartalékpilótát, hogy álljon félre, miután a bokszutcából távozva a VF-22 hátulja baljós füstöt kezdett el eregetni.

Liam Lawson's FP1 outing for AlphaTauri isn't off to the best start #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/nXr4gHS3Tm

LAW: "I have no brakes, brakes are completely gone" 😬

Percekkel az eset után Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke az F1 TV, egyúttal a Sky Sports F1 adásában megerősítette, hogy a meghibásodás minden bizonnyal újabb motorcserét és hátrasorolást von majd maga után – aminek Kevin Magnussen fogja meginni a levét.

Pietro Fittipaldi is told to pull over as he exits the pits, and he jumps out of the car on the exit of Turn 3 #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/LrrvlACYcw

Fittipaldi mellett Doohan számára is idejekorán ért véget a szabadedzése, mivel az Alpine-nál szintén motorgondokra figyeltek fel, ami később Esteban Oconnak lehet rossz hír. Lawson pedig keretbe foglalta az újoncok vesszőfutását: szűk öt perccel később újabb műszaki hiba okán húzódott le a pályáról – ami egy második, egyben végső megszakítást eredményezett.

🚩 RED FLAG 🚩

Liam Lawson's brakes cry enough, and they catch fire as the Kiwi comes into the stadium section

He's out of the car and OK, but the session won't resume#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/tS28TZFqkc

— Formula 1 (@F1) October 28, 2022