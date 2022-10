Egészen mostanáig a levegőben lógott a múlt hétvégén rendezett Forma-1-es Amerikai Nagydíj végeredménye, a Haas ugyanis óvást nyújtott be, amiért Fernando Alonso lötyögő, majd hiányzó visszapillantó tükörrel versenyzett, miután ütközött Lance Stroll-lal az első biztonsági autós újraindítás után.

A kétszeres világbajnok azonban az ütközés ellenére a hetedik helyen végzett, ám a rivális csapat „közbenjárását” követően utólagos, 30 másodperces időbüntetéssel sújtották, amivel a 15. pozícióba esett vissza.

Habozás nélkül nyújtotta be az Alpine az ellenóvást, ami miatt magyar idő szerint a péntek hajnali órákig nyúlt az ügy. Az enstone-i istálló azzal védekezett, hogy a versenyirányítás nem értesítette Alonsót az autója sérüléséről, miközben azt is kifogásolták, hogy a Haas késve, a határidő lejárta után 24 perccel adta be a keresetét.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elsőre visszadobta az Alpine óvását, mondván, a szabályok nem teszik lehetővé annak benyújtását.

Ezután felülvizsgálatot kért a csapat, ami helyi idő szerint csütörtök este eredményesen zárult Mexikóban, így Fernando Alonso visszakapta az austini hetedik helyét.

A gárda ebben ugyanis arra hivatkozott, hogy új és az ügy szempontjából releváns bizonyítékkal rendelkezik, miszerint a csapat csak helyi idő szerint az esti órákban értesült arról, hogy a Haas a megszokott 30 perces határidőhöz képest 24 perccel később fellebbezett. Arra is fény derült, hogy erről az FIA is tájékoztatta az amerikai alakulatot, a szabályok értelmében pedig lehetőségük lett volna időben fellebbezni, mivel arra kézzel írt formában is lehetőség van.

A zöldasztalnál aratott sikerét az Alpine a közösségi csatornáin kommentálta, melyben örömmel fogadta a versenyfelügyelők döntését. „Alig várjuk, hogy az FIA-val a továbbiakban is együttműködhessünk abban, hogy a versenyzés a legmagasabb színvonalat nyújtsa” – tették hozzá.

BWT Alpine F1 Team thanks the FIA stewards for convening and reaching a positive conclusion on the matter involving Car #14 from last weekend’s United States Grand Prix.

Ugyanakkor az ügy nem marad további következmények nélkül: mint azt a Motorsport.com írja, a versenyfelügyelőket továbbra is aggodalommal tölti el, hogy Alonso balesetveszélyes tükörrel versenyzett, ami utána le is esett az autóról, így a testület a hasonló esetek megelőzése céljából „nyomatékosan javasolja, hogy az ilyen ügyek vizsgálatára új procedúrákat vezessenek be”.

A történtek hatására Mohammed bin Szulajm, az FIA elnöke is felülvizsgálatot kezdeményezett a fekete-narancssárga zászló használatára vonatkozóan.

We look forward to continuing our collaborative work alongside the FIA to ensure the racing spectacle is maintained to the highest quality.

The team now looks forward to competing this weekend at the Mexico City Grand Prix.

