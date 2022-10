Sorozatban másodszor választották a Forma-1-es nézők Sebastian Vettelt a nap versenyzőjének Austinban, a négyszeres világbajnok valóban rá is szolgált az elismerésre. Vettel a remek rajtja után végig kiválóan versenyzett, a futamnak volt olyan szakasza is, amikor ő vezetett.

Az év végén visszavonuló német ezzel átlépte a 3500-as határt a karrierje során az élen töltött körök számát illetően. Vettel nem is emlékezett rá, mikor vezetett utoljára versenyt, pedig nem volt az olyan régen: tavaly, amikor Bakuban második lett, akkor is volt egy olyan rövid időszak, amikor az élen állt.

Vettel egyébként betonbiztos hatodik lett volna Austinban, de a második kerékcseréjét borzasztóan elfuserálta az Aston Martin, nagyjából 15 másodpercet veszített. “Ilyen helyzetben nem sokat tehetünk. Türelmesnek kell maradni és várni. Szóval vártam, meglehetősen sokáig. Láttam, ahogy a többiek sorra elhúznak mellettünk” – emlékezett vissza Vettel a helyzetre, de nem akarta nagyon hibáztatni a csapatát.

“Ilyesminek nem kellene, nem szabadna megtörténnie. De megtörtént. A csapat számára az a legfontosabb, hogy tanuljunk belőle.” Az elrontott kerékcsere után Vettel a 13. helyen állt, de sorra vadászta le az előtte haladókat. “Szívből vezettem, egyszerre nagyon szórakoztatóvá vált a verseny, élvezetes párharcokat vívtam.”

Vettel az utolsó körben Kevin Magnussent is elkapta a nyolcadik helyért, ami sokat ért, mert Fernando Alonso utólagos büntetése miatt utólag még egy helyet előrelépett. Vettel és Magnussen kanyarokon keresztül viaskodtak egymással egy rendkívül sportszerű párharcban, a németnek végül két kanyarral a vége előtt sikerült az előzés. A célban úgy örült, mintha futamot nyert volna.

Vettel többször előzött kívülről Austinban, mint kiderült, nem véletlenül. “Nem voltunk igazán jók az egyenesekben, így olyan helyeken kellett próbálkoznom, ahol általában nem szokás előzni. Szokatlan dolgokkal kellett próbálkoznom, szerencsére sikerült. A Kevin elleni csata volt a nap fénypontja: tudtam, hogy sokkal frissebbek a gumijaim, de ő egyike azoknak, akiket a legnehezebb megelőzni. Pont annyi helyet hagyott, amennyit kell, mindkettőnk számára nagyon élvezetes párharc volt.”

Respect in battle 🤝



What a last lap fight it was between these two - pure and hard racing.#HaasF1 #USGP pic.twitter.com/2SKVcqjkh0