A szervezők csütörtöki bejelentése értelmében meghosszabbították a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj szerződését 2025-ig, így folytatódhat a metropoliszba – 22 év kihagyás után – 2015-ben visszatért verseny története.

A helyszín népszerű a szurkolók körében, ezen a héten mintegy 350 ezer nézőt várnak a péntektől vasárnapig tartó versenyhétvégére.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025!

