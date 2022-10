Hivatalosan két szabad ülés volt még a Forma-1-es Amerikai Nagydíj előtt, ám Austinban félig-meddig el is dőlt, hogy ki kaphatja meg az egyiket. Ez a Williams ülése, ahol igazából eddig sem volt nagy titok, hogy a jelenleg a Forma-2-ben vitézkedő Logan Sargeant az első számú esélyes.

Az amerikai pilóta jövőbeli csapatfőnöke, Jost Capito be is jelentette, hogy 2023-ban valóban az ő szolgálatára számítanak, így ő lehet Alexander Albon csapattársa. A feltételes mód azonban mindennél jobban indokolt, ugyanis nincs meg a kellő szuperlicensz-pontja, azaz nem kaphat “F1-es jogsit” jelen állás szerint.

A Williams a maga részéről mindent be is fog vetni, hogy segítse a folyamatot: pénteki első szabadedzésekre fogja küldeni Sargeantet a szezon végéig, leszámítva a brazil hétvégét, ahogy azt most pénteken is tették. Ezeken 100 kilométer megtétele után 1-1 pontot zsebelhet be.

Sargeant jelenleg a Forma-2-es bajnokság harmadik helyén áll 135 egységgel, és akkor kaphat F1-es ülést, ha a szezonzáró abu-dzabi hétvége után a legjobb hatban tud maradni. Mögötte hárman is 126 ponttal állnak, a hetedik helyezett 123 ponttal következik, így nem feltétlenül lesz sétagalopp az amerikai számára az F2-es finálé.