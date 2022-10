A Forma-1-es Japán Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Zűrzavaros körülmények között avatták bajnokká másodjára is Max Verstappent a Forma-1-es Japán Nagydíj leintését követően. A holland javára végül Charles Leclerc utolsó körös hibája döntötte el a bajnokságot: az őt jogosulatlan előnyhöz juttató pályalevágásért kirótt öt másodperccel ugyanis visszaesett Sergio Pérez mögé, ami új helyzetet teremtett a pontversenyben is.

Ezután azonban még az érintettek számára sem volt egyértelmű, hogy világbajnok-e Verstappen, vagy sem.

A tavalyi Belga Nagydíjon történtek után változtattak a pontrendszeren, aminek értelmében csak a pontok egy részét osztják ki, amennyiben nem teljesítik a versenytávot:

ahhoz, hogy egyáltalán részpontokkal jutalmazzák a versenyzőket, legalább két kört kell teljesíteni versenykörülmények között, azaz virtuális biztonsági autó vagy biztonsági autó nélkül,

ha a megtett versenytáv két körnél több, de nem éri el a 25 százalékot, a győztesnek 6 pont jár, az ötödik hellyel bezárólag pedig 4, 3, 2, illetve 1 egység,

ha eléri a mezőny a táv 25 százalékát, a felét azonban nem, a győztes 13 pontot tehet zsebre, mögötte 10-8-6-5-4-3-2-1 leosztásban kap pontot az első kilenc helyezett,

míg 50-75 százalék közötti versenytáv esetén 19 pont jár az első helyezettnek, a többi pontszerző 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2 és 1 egységgel gazdagodik.

Mivel a több mint egyórás esős szünetet követő újraindítás után végül 28 kör fért bele a három órás limitidőbe – ami a teljes táv 52,83 százaléka –, azt a benyomást keltette, hogy Verstappen 19, Pérez 14, Leclerc 12 ponttal távozik Szuzukából.

Ebben az esetben valóban nem lett volna világbajnok Verstappen.

A hátralévő négy hétvégén ugyanis még 112 pont szerezhet az, aki mind a négy futamot megnyeri, továbbá a leggyorsabb kört is minden hátralévő alkalommal megfutja és a Sao Pauló-i sprintversenyt is elősként fejezi be. A (végül tévesnek ítélt) számítás szerint viszont csak 111 pontra nőtt volna a holland előnye mind Leclerc-rel, mind pedig Pérezzel szemben.

Ennek kapcsán azonban kacifántosan, logikailag abszolút megkérdőjelezhető módon fogalmaz a Sportszabályzat 6.5-ös cikkelye, mely úgy fogalmaz, „ha egy versenyt az 57. pontban leírtaknak megfelelően felfüggesztenek, és utána nem tudják újraindítani”, a fentebb már taglalt kritériumok mentén számítják a pontokat. A hangsúly pedig az újraindításon van, és mivel a Japán Nagydíjat sikerült folytatni, teljes értékű futamnak minősül.

Verstappen győzelme így 25 pontot ér, míg Pérez második helye 18-at, Leclerc harmadik helye pedig 15-öt, így a holland előnye behozhatatlanná vált.

A helyzet kétségességét jól tükrözi, hogy az FIA-nak is külön közleményben kellett tisztáznia a szabálypontot: „A csökkentett pontszámok kiosztására vonatkozó szabályok csak olyan versenymegszakítás esetén érvényesek, amik után nem indítják újra a futamot. Ezért teljes pontok járnak és Max Verstappen világbajnok” – húzta alá a szövetség.

Az már más kérdés, hogy 52,83 százalékos teljesítésére milyen logikai alapon adnak 100 százalékos pontokat…