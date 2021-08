Élő: Forma-1 Belga Nagydíj

Esős időben, 12 fokos levegő- és 14 fokos aszfalthőmérséklet mellett sorakoztak fel az autók a rajtrácsra a 2021-es szezon 12. Forma-1-es futamára, a Belga Nagydíjra.

Az év 12. pole-pozícióját a Red Bull-os Max Verstappen szerezte meg a williamses George Russell előtt. A második sort a mercedeses Lewis Hamilton, valamint Daniel Ricciardo foglalhatta el a McLarennel, az 5-6. helyről Sebastian Vettel (Aston Martin) és Pierre Gasly (AlphaTauri) indulhattak. Sergio Perez a másik Red Bull-lal a hetedik helyről várhatta (volna) a piros lámpák kialvást, mellőle az alpine-os Esteban Oconnal. A legjobb tízbe befért még a ferraris Charles Leclerc és a williamses Nicholas Latifi.

Perez azonban a rajtrácsra kivezető körön a falba állt, a Red Bull pedig menthetetlenül összetört.

Sergio Perez has gone into the barriers at Les Combes on the warm-up lap#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/c5VGNpLLr1

