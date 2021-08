Szakadó esőben, 14 fokos levegő- és 17 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 12. időmérő edzése a Spa-Francorchamps versenypályán, a 2021-es Forma-1-es Belga Nagydíjon. A harmadik szabadedzésen a Red Bull-os Max Verstappen végzett az élen, de a változó körülmények miatt nem lehetett kijelenteni előre, hogy ő a legesélyesebb a pole-pozíció megszerzésére.

We’ll be up and running in four minutes! #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/BSdWTa6RWS

A hatalmas eső miatt végül nem is kezdődött el időben a Q1, 12 perces csúszással indult a program. A legtöbben rögtön fel is sorakoztak a bokszutca végén, hogy a lehető legjobb körülmények között megfuthassák köreiket a pilóták. Míg a két Williams átmeneti gumikon gurult ki a pályára, a többiek esőgumikkal próbálkoztak először.

Ugyan Nicholas Latifi kicsúszott egy kanyarban az intermediate abroncsokon, George Russell a testvérautóval sikeresen körbeért, sokaknál gyorsabban. Ebből a többiek is láthatták, hogy előbb-utóbb gumikat kell cserélniük.

A Q1 második felére már mindenki a zöld oldalfalú Pirellikre váltott. Folyamatosan köröztek a versenyzők a pályán, a körülmények percről percre javultak, másodpercekkel faragták le a legjobb időt a pilóták. A szokásoshoz képest furcsa első szakaszt a mclarenes Lando Norris nyerte a Red Bull hollandja, Max Verstappen és a mercedeses Lewis Hamilton előtt, kiesett a két Alfa Romeo, a két Haas és az AlphaTauri japánja, Cunoda Juki.

A Q2 elején ismét volt egy kis tumultus a bokszutca végén. A Ferrarinál a bokszutca nyitása után 5 perccel újabb esőzéssel számoltak, míg a Mercedeseket használt intermediate gumikon küldték ki, majd visszahívták őket egy frissítésre, miközben a többiek az új gumijaikon siettek kint a pályán az eső elől.

Under way in Q2 – and some teams reporting more rain is due in 5-10 mins… #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/4WBnGBbRrb

Az első mért körök után Norris, Verstappen és az Aston Martinnal Sebastian Vettel álltak a mezőny élén, miközben Hamilton és csapattársa, Valtteri Bottas az első köreikben nagyon lassúak voltak. A Ferrari által jósolt eső végül nem jött meg, így az utolsó 5 percben is javítottak még a versenyzők. A két Mercedes-pilóta első köre nem volt túl acélos, a kiesés ellen kellett küzdeniük. A végére még egy új szett intermediate gumit feltettek a két autóra.

Végül a két Mercedes bejutott a Q3-ba. Kiesett a két Ferrari, a williamses Nicholas Latifi, Fernando Alonso az Alpine-nal és Lance Stroll az Aston Martinnal.

A Q3 kezdete előtt újra eleredt az eső, annyira, hogy esőgumit tettek fel a pilóták. Hamiltonnál eredetileg átmeneti gumikkal készültek, de az utolsó pillanatban ők is abroncsot cseréltek. Vettel szerette volna, ha piros zászlóval félbeszakítanák az edzést. Végül ez megtörtént, de azért, mert Norris hatalmas balesetet szenvedett az Eau Rouge-Raidillon kanyarkombinációban.

Lando tells McLaren over the radio that his ok #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/u1mbNytWiF

RED FLAG: Lando Norris is into the barriers – and Q3 is halted

A balesetnél a megszakítás szószólója, Vettel megállt, hogy ellenőrizze, hogy van Norris. Miután megbizonyosodott arról, hogy jól van kollégája, továbbhajtott. Rádión eközben annyit mondott: “na mit mondtam? mi a f*szt mondtam?”

#Vettel checking on Lando to see if he is okay #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/xoRh6JOP86

Bő 40 perces várakozás után 8 perc 59 másodperc maradt az időmérőből. A romeltakarítás után a folytatásra Esteban Ocon sietett ki először az Alpine-nal esőgumikon, de a Mercedesek, a Red Bullok és átmeneti gumikon próbálkoztak. Ekkor még senkinek sem volt mért köre. Később Ocon is visszatért a bokszba intermediate-ekért.

Back under way in Q3 after the long delay following the red flag 🟢

Just under nine minutes left in the session – who will win the race for pole? 🚀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/LSNAHMcsM8

— Formula 1 (@F1) August 28, 2021