Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Belga Nagydíjon. Az utolsó 60 perces gyakorlást Max Verstappen nyerte Red Bull-os csapattársa, Sergio Perez és a mercedeses Lewis Hamilton előtt.

A pilótákra 13 fokos levegő és 15 fokos vizes aszfalt várt: szinte egész délelőtt szakadt az eső a pályán, és az égi áldás elállt a szabadedzés kezdetére, az átmeneti esőgumik használata indokolt volt még. A mezőny többsége ki is hajtott az első percekben a pályára, hogy ismerkedjenek a nedves körülményekkel, ugyanis a pálya viszonylag gyorsan száradt, és az egész hétvégére hasonló időjárást jósoltak.

Our most recent race winner, @OconEsteban , heads out onto a damp track #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/a5aIiYX6p4

A zászlókat lengető sportbírók nem unatkoztak: gyakran kellett a sárga zászlót felmutatniuk a ki-kicsúszó autók miatt. Baleset azonban nem történt. A pálya folyamatosan száradt féltávig, már száraz ívek is kialakultak, ám utána ismét esni kezdett, így az addigra lejárt átmeneti abroncsokat a legtöbben levetették.

Az eső miatt a pálya lassabbá vált, így a végeredmény már az edzés korábbi részében kialakult. Max Verstappen majdnem egy másodperccel jobbnak bizonyult Red Bull-os csapattársánál, Sergio Pereznél. Harmadikként már egy másodperc feletti lemaradással végzett Lewis Hamilton, de ezekből a különbségekből nem szabad kiindulni, ugyanis nem ugyanolyan körülmények között futották a pilóták legjobb mért köreiket. A rend kedvéért az első tíz további sorrendje: Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin), George Russell (Williams), Fernando Alonso (Alpine). A másik Mercedesszel a 32. születésnapját a mai napon ünneplő Valtteri Bottas a 11. lett, a két Ferrari pedig a 14-16. helyen végeztek Carlos Sainz, Charles Leclerc sorrendben, a haasos Mick Schumachert közrefogva.

Az utolsó pár percre Norris felrakatta McLarenjére a száraz pályás abroncsokat, de nem ment vele egy kört sem, a pálya akkor még túl vizes volt.

The Softs are on for Lando’s final run of FP3.

Didn’t think we’d be saying that an hour ago. 😅 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/qpXJ67Ldo4

— McLaren (@McLarenF1) August 28, 2021