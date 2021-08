A délelőttihez hasonlóan hűvös időben, 14 fokos levegő- és 19 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Belga Nagydíj második szabadedzése.

A két szabadedzés között a Forma-3-as mezőny esőben, vizes pályán időmérőzött, az F1-esek már egy felszáradóban pályára hajthattak ki, de több helyen is vizes foltok tarkították még Spa-Francorchamps-t. Elsőként az első szabadedzés legjobbja, a mercedeses Valtteri Bottas gurult ki a bokszból intermediate abroncsokon, de a mclarenes Lando Norris első visszajelzései alapján egyértelműen a száraz pályás gumik voltak a legalkalmasabbak a gyakorlásra.

A bizonytalan időjárási körülmények miatt a pilóták folyamatosan köröztek, a változó tapadási viszonyok sokakat megtréfáltak.

Conditions are far from easy out there

Több nagyobb esemény rázta fel az eleinte laposabbnak ígérkező 60 percet: már bőven sütött a nap, amikor az Alpine-nal Esteban Ocon keresztbeállt. A friss futamgyőztes csak a gumijait írta le, autója sértetlen maradt.

The Alpine driver gets going again and heads back to the pits

Yellow flags flutter briefly as @OconEsteban goes sideways out of Turn 14

Nem volt ilyen szerencsés Charles Leclerc: a Ferrari monacóija előcsalogatta a piros zászlót az utolsó negyed órában, amikor megtörte autóját. Eleinte úgy tűnt, képes korrigálni megcsúszását a kétszeres futamgyőztes, ám végül a kocsi bal eleje bánta az eseménysorozatot.

He's out of the car

Leclerc goes into the barriers coming out of Turn 6

Végül pedig a leintés előtti utolsó pillanatokban az edzés győztese, Max Verstappen is lebontotta a Red Bull hátulját, miután megforgott és háttal a falba csúszott. Miatta is meglendült a piros zászló, mely egyben a gyakorlás végét is jelentette. A holland nem messze ütközött attól a ponttól, ahol Leclerc is hibázott, az alábbi kép hátterében látszik is a magára hagyott Ferrari.

Verstappen into the barriers coming out of Turn 7

Max is ok, but his car has been quite badly damaged by the look of things

The session will not restart

