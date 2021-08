A várakozásoknak megfelelően már a pénteki első szabadedzésen cudar időjárás fogadta a mezőnyt a Forma-1-es Belga Nagydíj helyszínén. 12 °C-os levegő- mellé 15-16 °C-os aszfalthőmérséklet párosult. Mivel a folytatásban sem lehet számítani sokkal kedvezőbb időjárási viszonyokra, azonnal pályára gördültek a versenyzők, a ferraris Carlos Sainz vezetésével, a korábbi esőzések okán átmeneti (intermediate) gumikon.

Mért idő azonban ennek ellenére sokáig nem született, tíz perc után ugyanis már jelentették Sainznak, hogy több eső nem várható, az idő tisztulásával pedig prognosztizálható volt a pálya száradása. Percekkel később már száraz pályára alkalmas abroncsokon próbálkozott a mclarenes Lando Norris, aki 1:50.191-gyel futotta meg a hétvége első idejét.

Ezt az utána érkező Sebastian Vettel (Aston Martin) több mint nyolc, majd még további két tizedmásodperccel javította meg, míg Kimi Räikkönen a célegyenes végi La Source-ból kigyorsítva egy 180 fokos piruettel irányította magára a figyelmet az Alfa Romeo volánjánál.

Alig néhány pillanattal később Cunoda Juki is farkasszemet nézett a többiekkel az 1-es kanyarnál. Mindkét megforgás néhány másodpercre csalogatta elő a sárga zászlókat, utána zavartlanul folytatódhatott a körözés. Az első mért idők után a négy héttel ezelőtti Magyar Nagydíjon frissen futamgyőztessé koronázott Esteban Ocon ugrott az élre az Alpine-nal, mindössze 32 ezreddel befurakodva Vettel elé.

Ebben az is közrejátszott, hogy amíg a középmezőny tagjai jellemzően a közepes gumikon rótták a köröket, addig például a Mercedes párosa a lassabb közepes Pirellik mellett tette le a voksát.

Félig-meddig hazai pályán a világbajnoki pontversenyben a második helyre visszacsúszó Max Verstappen majdnem a szabadedzés feléig kivárt azzal, hogy mért kört teljesítsen, a holland azonban első nekifutásra az élre tört: 1:46.879-es idejével elsőként ment be 1:47 alá.

Nem mellesleg a Red Bull jubilál a hétvégén, hiszen a mostani az 50. nagydíjuk a Hondával közösen, ám ezt beárnyékolja, hogy az elmúlt hetek balesetei után a bajnoki címért küzdő holland mellett Sergio Pérez is elveszített egy motort, mint azt a japán gyártó csütörtökön megerősítette, így szinte biztos, hogy mindkettejükre rajtbüntetés vár az év második felében.

Korábbi megforgása után az Alfa Romeo szerelőinek is adott némi extra munkát Räikkönen: a 2007-es világbajnok bő húsz perccel a vége előtt a bokszutca bejáratánál megcsúszott, meghúzva a falat az Alfa Romeo C41-gyel, kárt téve abban. A finn számára ezzel véget is ért az első edzés.

Raikkonen hits the wall as he enters the pit lane



Not the best start to the Finn's weekend! #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/jOuHyYBLBe