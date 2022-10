Élő: Forma-1 Japán Nagydíj

Több pilóta is rettenetesen rossz látótávolságot jelentett, és az eső is rázendített közben. Gasly megúszta egy első szárnycserével a törmelékgyűjtést.

.@PierreGASLY pits for the wet tyre! he also had one of the boards stuck on his front wing… 😬 pic.twitter.com/4MtnRG5WSe

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 9, 2022