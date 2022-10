Száraz pályán, 20 Celsius-fokos levegő- és 27 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 18. időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Japán Nagydíjon. Tekintettel arra, hogy az egész hétvégén eddig csak egyszer körözhetett a mezőny slick gumikon, egyértelmű erősorrendet nem lehetett meghatározni, de a harmadik szabadedzés alapján az látszott, hogy a Red Bull és Max Verstappen lépéselőnyben lehet a többiekkel szemben.

A Q1 kezdete iránt nem volt túlságosan élénk érdeklődés a pilóták részéről, alig páran hajtottak ki a pályára az első percekben. Az első jelentősebb köridőket csak 10 perc elteltével rögzítették, ekkor értek körbe először a Red Bull, a Mercedes és a Ferrari versenyzői. George Russell és Lewis Hamilton lemaradásban voltak, mert közepes gumikat használtak, viszont Carlos Sainz és Charles Leclerc pariban voltak az energiaitalosokkal: Verstappenhez képest a Ferrarisok két tizedmásodpercen belül voltak.

Pozitív meglepetést szolgáltatott Fernando Alonso, aki első mért körével a negyedik helyre repítette az Alpine-t, míg a Mercinek annyira nem jött be a közepes keverék, hogy pilótái a kieső helyekre csúsztak. Az AlphaTaurinál közben fékhibára panaszkodott mindkét versenyző, Cunoda Juki látványosan el is füstölt egy szett gumit.

A szakasz hajrájában a két Ezüstnyíl könnyen futott a lágyakon továbbjutást érő kört, ez a tett azonban nem jött össze a két Williamsnek, a csapatváltását frissen bejelentő Pierre Gaslynak (AlphaTauri), Kevin Magnussennek (Haas) és Lance Strollnak (Aston Martin).

A Q2 első körei után maradt ugyanaz a sorrend, amit a Q1 végén is láthattunk, de a Ferrarik kicsit csökkentették a lemaradásukat Verstappenhez képest. A Mercedes is éledezett, de elképesztően szoros volt a mezőny: 6 tizedmásodperc feletti lemaradással az első mért körök után már kieső helyen találhatták magukat a pilóták: a tizedik helyen állomásozó Valtteri Bottas is csak 583 ezredmásodpercet kapott Verstappentől az Alfa Romeóval.

First lap ✅ It’s Carlos P2 and Charles P3 for the moment. 4 mins to go! #Q2 #JapaneseGP pic.twitter.com/vyriymv6gN — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 8, 2022

Ilyen előzményekkel nem sokan érezhették magukat biztonságban a szakasz leintése előtt a körről körre javuló, gumizódó pályán. Csak Verstappen, Sainz és Leclerc maradtak a bokszban, a többiek mind kihajtottak a pályára, hogy javítsanak. Végül nem sikerült bekerülnie a legjobb tízbe Daniel Ricciardónak (McLaren), a két Alfa Romeónak, Cunodának és Mick Schumachernek (Haas). Továbbjutott a Q3-ba Sebastian Vettel az Aston Martinnal, az élen pedig Perez végzett Alonso előtt.

🏁 ELIMINATED IN Q2 🏁 Ricciardo 📸

Schumacher Ricciardo missed out on Q3 by just 0.003s 😭#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/DWLRGBdzA0 — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

A Q3-as első körök után Verstappen vezetett Leclerc és Sainz előtt, Perez futotta a negyedik időt. Némi meglepetésre Alonso volt az ötödik, Vettel pedig a hatodik, a két világbajnok gyorsabb volt Russell és Hamilton Mercedesénél is. A nyolcadik helyen tanyázó Lando Norris a gyorsköre megkezdése előtt kis híján ütközött Verstappennel: a holland az utolsó szektorban majdnem keresztbeállt a pályán, a McLaren britje pedig csak a füvön tudta kerülni a világbajnokot. Az eset miatt vizsgálat is indult.

Míg Vettel elköszönt a közönségtől és friss gumik híján a bokszutcába visszatérve figyelt, a többiek elindultak a fináléra, utolsó próbálkozásukra. Leclerc, Perez, Sainz, Verstappen sorrendben vonultak az esélyesek, hogy belevágjanak utolsó körükbe. Senki sem javított annyit, hogy megverjék Verstappen első idejét, sem annyit, hogy előrelépjenek pozíciójukból, de a hollandnál se maradt elég tartalék, így az első köre döntötte el, hogy megszerzi idei ötödik, pályafutása 18. pole-pozícióját. A holland és Leclerc mögött végül 1 századmásodperc volt a különbség.

Verstappen, Leclerc, Sainz és Perez mögött Ocon lett az ötödik, Hamilton a hatodik. Alonso visszacsúszott a hetedik helyre, Vettelt pedig megelőzte végül Russell is. A legjobb tíz végén Norris zárt.

A 2022-es Forma-1-es Japán Nagydíj vasárnap magyar idő szerint reggel 7 órakor kezdődik.