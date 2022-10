Mintha kicserélték volna péntekről szombatra a Forma-1-es Japán Nagydíj helyszínét, a szuzukai pályát: 22 Celsius-fokos levegő, 30 fokos aszfalt és száraz idő várta versenyzőket – ez volt az egyik hír, ami meghatározta a szombat hajnalt. A másik két pilótaülés elrendeződése volt: kiderült az Alpine és az AlphaTauri 2023-as felállása.

Visszatérve a pályán zajló eseményekhez, a hétvége utolsó szabadedzésén nagy volt a sietség, ami nem meglepő: a 60 perc indulásakor szinte mindenki a bokszutca kijáratánál tornyosult, a mezőny egyszerre mindhárom száraz keveréket a pályára vitte. Kis túlzással a versenyzőknek újra kellett tanulni az íveket és a féktávokat a megváltozott körülményeknek köszönhetően, ráadásul az élénk szél sem segítette munkájukat.

It’s a busy one already! 👀 Everyone is keen to get going for FP3#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/73ZpqqvrVC — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

A Red Bull párosa elég hamar az élre állt, nem kis előnnyel: Max Verstappen több mint egy másodperccel vezetett szűk negyed óra után Sergio Perez előtt, akit még egy másodperces lemaradással követtek a McLarenek. Ezekből a differenciákból nem volt szabad kiindulni, igazából csak azt mutatták, hogy mennyire különböző programokat futottak a csapatok. A Red Bull például az első percekbe sűrítette időmérős szimulációját, majd hosszú etapos szakaszokkal próbálkoztak.

Nagyjából 20 percig tartott Verstappen pünkösdi királysága: Carlos Sainz több mint egy másodperccel megelőzte Verstappen addigi legjobb idejét és az élre állt 26 perccel a leintés előtt. Csapattársa, Charles Leclerc követte is őt négytizedes lemaradással. Negyed órával a leintés előtt Verstappenben még volt tartalék: közepes gumikon ketté tudta választani a Ferrarikat.

Max finding the limit 🫣 Our championship leader goes fastest despite running wide through the final corner#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/hdkRXC4WxL — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Az utolsó tíz percben még sokan javítottak addigi legjobbjukon, a tabella jelentősen átalakult. Az élen is volt változás, Verstappen egy vadiúj lágy szetten az élre is állt, és ott is maradt az edzés végéig. Sainz végül a második lett, közte és Leclerc között csak 15 ezredmásodperc volt a végén a különbség. Perez az ötödik lett a másik Red Bull-lal, de utolsó próbálkozásánál forgalomba keveredett. Ha nem így lett volna, valószínűleg nem Fernando Alonso lett volna a negyedik az Alpine-nal.

A két Mercedes a 6-7. helyen zárt, George Russell bizonyult a gyorsabbnak házon belül. A legjobb tízbe befért még Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) és Lance Stroll (Aston Martin).

A Japán Nagydíj időmérője magyar idő szerint 8 órakor kezdődik.