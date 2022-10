Hosszú ideje fennálló pletykálgatás végére került pont Japánban: magyar idő szerint szombat éjszaka bejelentették, a szinte már nyílt titokká váló információkat, miszerint

Pierre Gasly az AlphaTaurit elhagyva az Alpine-hoz igazol, a francia helyére pedig Nyck de Vries ülhet 2023-ban.

welcome to the team, @nyckdevries! 🇳🇱 ✌️ the Dutchman will replace the outbound @pierregasly for 2023!

full story 👉 https://t.co/9ZN4YEvE2j pic.twitter.com/8CatkkUWja

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 8, 2022