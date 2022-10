Rajthelyéhez képest ugyan javított helyezésén Lewis Hamilton a Forma-1-es Japán Nagydíjon, de nem lehet valódi előrelépésként értékelni azt, hogy Carlos Sainz kieséséből hasznot húzott a Mercedes hétszeres világbajnoka. A brit ötödik lett, és hiába küzdött, nem tudta megelőzni Esteban Ocon Alpine-ját.

“Túl lassúak voltunk az egyenesben. Bármikor, amikor erőről van szó, hátraesünk. A kanyarokban minden rendben volt” – mondta a leintést követően. “[Az egyenesekben – a szerk.] közel kerültem, amennyire csak lehetett, de amint kijöttem mögülük, ők elléptek” – célzott ellenfeleire.

