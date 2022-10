A Forma-1-es Japán Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Őrült módon fejeződött be a Forma-1-es Japán Nagydíj, ugyanis finoman szólva is zűrzavaros körülmények között biztosította be második világbajnoki címét Max Verstappen. Sokáig úgy tűnt, a Red Bull hollandja nem zsebeli be a második bajnoki címét Szuzukában a lerövidített futam miatt, ám végül kiderült, a szabályokat nem egészen úgy kell értelmezni, ahogy az logikusnak tűnt.

Ennek lett eredménye, hogy Verstappen a táv felének teljesítéséért is maximális pontszámot kapott, és épített ki behozhatatlan bajnoki előnyt. A futam után több csapat is kifejezte, hogy a tavalyi Belga Nagydíj esőbotránya miatt módosított szabályokkal nem az ilyen eredmények kreálása volt a cél – közéjük tartozik Christian Horner is.

“Szerintem ez egy hiba. A szabályokat nem szedték rendbe. Meg voltunk győződve arról, hogy csak a versenytáv 75 százalékának teljesítése után adnak teljes pontokat. Úgy éreztük, hogy egy pont híján nem lesz meg” – célzott a bajnoki címre a csapatfőnök. “A végén azonban Checo manővere Charles ellen összehozta Maxnak a bajnoki címet. Láthatták a meglepődését, a csapat meglepődését. De milyen csodás meglepődés ez!”

A Ferrarinál is hasonlóan számoltak, mondta Mattia Binotto. “Végső soron azonban tisztázták a helyzetet, ami rendben volt, szóval egyszerűen elfogadtuk ezt. Ez van, ő a világbajnok, ez egyértelmű” – mondta az olasz.