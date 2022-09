A Forma-1-es Holland Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Egy ideig úgy tűnt, akár a győzelemért is harcba szállhat Lewis Hamilton a Forma-1-es Holland Nagydíjon, ám a hétszeres világbajnok nemhogy nem tudta megállítani Max Verstappen, még a biztonsági autós fázissal is ráfázott. Kopottabb közepes abroncsain az utolsó körökben több pozíciót is veszített, így negyedik lett.

„Úgy gondolom, az autónkban benne volt a győzelem” – jelentette ki a Mercedes versenyzője. „A körülmények azonban rengeteg akadályt görgettek elénk, például a biztonsági autót és a virtuális biztonsági autót.”

„A stratégia és az autó rendben volt ma, a legjobbak pedig a bokszkiállások voltak. Nagyon reméltem, hogy meglehet a kettős győzelem, de a biztonsági autó egyáltalán nem segített nekünk. Közel voltam ahhoz, hogy érzelmileg összetörjek, ezért elnézést kérek a csapattól” – utalt arra a 37 éves versenyző, hogy a verseny hajrájában több ízben is káromkodva, önkívületi állapotban kommunikált a Mercedesszel.

„Egy pillanatra teljesen elvesztem, de szerintem tudják, hogy nagyon szenvedélyes vagyok. Pedig szeretném úgy látni a helyzetet, hogy félig tele van a pohár” – folytatta a Sky Sports F1-nek. „A biztonsági autó nélkül a verseny végén esélyesek lettünk volna a győzelemre. Ha ez a következő versenyeken is így lesz, talán végre fellélegezhetünk, és újra nyerhetünk.”

„Az előző versenyen mérföldekkel voltunk lemaradva, és nem is értettük, miért ekkora a lemaradásunk. Tegnap az utolsó kanyarig küzdöttem a pole-ért. Ez hatalmas pozitívum, mindemellett a versenytempónk is jobbnak tűnik, de az is lehet, hogy már egyszinten vagyunk a többiekkel. Úgyhogy nem adjuk fel” – szögezte le.