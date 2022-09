A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíjat a mercedeses George Russell és a ferraris Charles Leclerc előtt. A világbajnok győzelmét főleg a kiesők tették rögössé, de csapatával minden akadályt hárítottak.

A rajt sima volt, Verstappennel egy ideig tartotta a lépést Leclerc, de hamar kikristályosodott, hogy a Red Bull jobban kezeli a gumijait. Váratlant a Mercedes húzott: míg mindenki más két kiállással számolt, ők alapvetően egy kerékcserét terveztek Lewis Hamiltonnal és Russell-lel.

Ezen a ponton úgy tűnt, hogy Hamilton akár bele is szólhat a győzelemért folytatott harcba, ám ezt felülírta Cunoda Juki bohóckodása. Az AlphaTauri japán versenyzője először hosszú ideig rostokolt a pálya szélén, mert azt hitte, rosszul rakták fel autójára a gumikat. Miután kiderült, hogy ez nem igaz, ment még egy kört, még a bokszban is járt, de továbbra is problémákra panaszkodott. Lehúzódott a pálya szélére, ezért jött a virtuális biztonsági autó, amit Verstappen ki is használt, “akciósan”, kevesebb időveszteséggel cserélt kereket, így az élen maradt a legjobb versenyguminak bizonyuló kemény keverékkel.

A Mercedest Valtteri Bottas leálló Alfa Romeója hozta vissza a játékba: pályára küldték a biztonsági autót, Verstappen lágy gumikra váltott, míg a Mercedesek közül csak Russell tett így. Hamilton maradt az élen, de használt gumikon. Az addig visszacsúszó Leclerc is visszajött a meccsbe a negyedik helyen.

Hamilton az utolsó 12 körös sprint első kanyarjában elbukta a vezetést, Verstappen pedig vissza sem nézett és behúzta második hazai sikerét a hétszeres bajnokot szintén megelőző Russell és Leclerc előtt. Hamilton, aki nagyon pipa volt a rosszabb taktika miatt, a negyedik lett.

A legtöbb kalamajkáért Carlos Sainz és a Ferrari felelt: két kiállást is elrontottak a spanyolnál, egyszer Sergio Perez is áthajtott az olaszok egyik kerékpisztolyán a Red Bull-lal, amikor a vörös autóhoz csak három új gumit hoztak a szerelők. A biztonsági autó alatti tumultusban ráadásul veszélyesen engedték ki, ami még egy öt másodperces büntetést is ért neki, így hiába volt ötödik a kockás zászlónál, csak nyolcadikként értékelték.

