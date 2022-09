Az első szabadedzésen – némi meglepetésre – a Mercedes, a második és a harmadik gyakorláson pedig a Ferrari volt a leggyorsabb Zandvoortban, de az időmérő edzés előtt egyértelműen az a kép rajzolódott ki, hogy a Red Bull-lal együtt három csapat is esélyes lehet az első rajtkockára.

27 Celsius-fokos levegő- és 39 Celsius-fokos aszfalthőmérséklet, tehát az eddigieknél melegebb időjárás fogadta a mezőnyt a Forma-1-es Holland Nagydíj kvalifikációján. Miközben a Q1-ben folyamatosan záporozták a gyors körök, a bokszutcában egy veszélyes kiengedés borzolta a kedélyeket: Lando Norrist kieresztésénél nem voltak túlságosan körültekintőek a McLaren szerelői, ami miatt az éppen érkező Cunoda Juki satuféket nyomott.

Mivel a pálya gyorsan és drasztikusan javult, a csapatok igyekeztek minél későbbre hagyni utolsó próbálkozásaikat. Max Verstappen az első, egyben egyetlen körével az élen zárta az etapot, Lewis Hamilton és a végén óriásit javító Cunoda előtt. A világbajnoki éllovas 1:11.317-et autózott, de tavalyi ellenfele alig néhány századdal maradt el tőle, ahogyan a japán hátránya is épphogy meghaladt az egy tizedmásodpercet. (Hogy mennyire szoros volt a vége, jól mutatja, hogy Verstappent és az utolsó, azaz 15. helyen továbbjutó Csou Kuan-jüt nagyjából fél másodperc választotta el.)

Az utolsó percek nagy vesztesének Sebastian Vettel bizonyult, aki az addig ígéretes körét az utolsó előtti kanyarban rontotta el, így a 19. helyen búcsúzott. A négyszeres világbajnok Aston Martin-pilótával együtt Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) és Nicholas Latifi (Williams) is kiesett a Q1-ben.

