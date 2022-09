Szélcsendben, 23 Celsius-fokos levegő- és 30 Celsius-fokos aszfalthőmérséklet kíséretében vette kezdetét a Forma-1-es Holland Nagydíj harmadik szabadedzése. Míg a lelátókon a holland szurkolók már tekintélyes létszámban képviseltették magukat, a mezőny a tréning első ötödében nem volt igazán aktív: ennek bizonyítékául sokáig csak Sergio Pérez neve mellett szerepelt mért idő.

Ezt követően – a helyiek nagy, üdvrivalgásban kifejezett örömére – Max Verstappen törte meg a csendet, a holland azonnal nagy javítással kezdett a Red Bull döcögősen alakult pénteki napja után: majdnem 1,3 másodpercet adott a csapattársának, 1:12.309-es időt autózva. Bár a világbajnoki éllovas nem volt elégedett a körével, majd a gumikopásra is panaszkodott, az utána érkezők többsége nagyjából 1 másodperccel lassabb kört rakott össze.

No.1 is back in P1 ☝️@Max33Verstappen starts his Saturday off by topping the times by 0.6s in the early laps of FP3 ⏱️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/hOJ3g7wyZ0

— Formula 1 (@F1) September 3, 2022