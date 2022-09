Folytatódik a 2022-es Forma-1-es szezon, a bajnokság 15. versenyével, a Holland Nagydíjjal. A helyszín, Zandvoort tavaly tért vissza a versenynaptárba, az idei évre apróbb módosításokat eszközöltek a pályán.

Kellemes nyár végi időben, 29 Celsius-fokos levegő- és 22 fokos aszfalthőmérsékletben körözhettek a pilóták, de eleinte csak rövid ideig: Max Verstappen alatt alig tíz perc után megállt a Red Bull, vélhetően egy váltóprobléma rontott bele a hazai versenyző programjába.

Verstappen has stopped out on track 📻 "Something went with the gearbox"

Az előkerülő piros zászló rövid bonyodalmat is okozott: rövid ideig úgy tűnt, hogy Mick Schumacher piroson hajtott ki a bokszutcából, de hamar tisztázták a Haas versenyzőjét, aki korábban az álkavicságyat is átlépve a kavicsba hajtott a 12-es kanyarban.

A többiek is erősen feszegették a határokat: Carlos Sainz a Ferrarival például az első szektor balos visszafordítóját szélesítette ki nagyon, míg Sergio Perez majdnem leírta a másik Red Bullt: egy alkalommal centikre volt attól a mexikói, hogy összetörje autóját.

Checo narrowly avoids the wall 😳 He's in P5 currently in FP1 ⏱️

Lewis Hamilton kis túlzással közellenséggé vált az edzésen: többeket is feltartott lassúságával, illetve veszélyesnek vélt manővereivel. Többek között a haasos Kevin Magnussen, illetve a két Ferrari-pilóta panaszkodott rá. Mindez őt aligha zavarta, ugyanis az előkelő második helyen végzett az edzésen mercedeses csapattársa, George Russell mögött.

Sainz harmadik lett a Ferrarival, de csapattársától, Charles Leclerc-től a két McLaren választotta el a spanyolt: Lando Norris negyedik, Daniel Ricciardo ötödik lett. Mind a Mercedes, mind a McLaren a lassú kanyarokban tűnt erősnek. Perez az állva maradt Red Bull-lal csak a hetedik lett.

A legjobb tízbe befért még mindkét Alpine-versenyző, illetve a Williamsszel Alexander Albon.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik 16 órától.