Tavaly tért vissza a Forma-1-be a Holland Nagydíj, a zandvoorti pálya pedig több érdekes részt is tartogatott a pilóták számára. Az utolsó kanyar például egy döntött jobbos, melyet az idén kipróbálnak DRS-sel is. Kanyarokban eddig nemigen lehetett használni az állítható hátsó szárnyat, ám a célegyenesre fordító ívet rendszeresen padlógázzal vették be tavaly a pilóták, és ez idén sem lesz másképp.

Ennél azonban egy nagyobb horderejű újítást is kipróbál a Forma-1. A 12-es kanyarban – mely egy visszafordító jobbos – a belső íven mindig is kavicságy tántorította el a pilótákat attól, hogy levágják a kanyarokat. Sok esetben mégis megcsípték a versenyzők a sóder szélét, főleg a betétfutamok edzésein, melyeket a sok pályára felhordott kavics miatt többször is meg kellett szakítani. Ezt kiküszöbölve Zandvoortban kipróbálják az ál-kavicságyat.

📰: The Zandvoort circuit will test a ‘fake’ gravel trap solution behind the curb at turn 12 for this weekend’s Dutch GP, to help reduce the risk of red flag stoppages.#F1#DutchGP pic.twitter.com/3ccpD16K9O — F1 Naija 🇳🇬 (@f1_naija) August 31, 2022

A dolog lényege, hogy a pálya szélétől számítva egy méternyi kavicsot műgyantával összeragasztanak, így egy kemény, de az autók számára eléggé csúszós és hepehupás felület jön létre. Ha egy pilóta ezt levágva próbál kanyarodni, az elképzelés szerint garantált a tapadásvesztés – akárcsak a hagyományos kavicságynál -, ám nem szórja be kaviccsal a pályát.