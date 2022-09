Az első szabadedzéshez képest melegebb, 36 Celsius-fokos aszfalton, 26 fokos levegőhőmérséklet mellett folytatódott a pénteki program a Forma-1-es Holland Nagydíjon a második szabadedzéssel. A gyakorlás negyed órás késéssel kezdődött a Forma-2 csúszásai miatt.

Jól jöhetett ez az extra idő a Red Bullnak, akik a kezdésre pályára is tudták engedni Max Verstappent: a holland alatt az első edzésen alig tíz perc után megállt az autó, így fontos volt számára a minél több pályán töltött idő.

Bő fél óráig zavartalanul is haladt a világbajnok, ám 25 perccel az edzés vége előtt megint a Red Bullja alatt feküdtek a szerelők – ez azonban nem okozott Verstappen számára komoly fennakadást.ó. Az alphatauris Pierre Gasly vele szemben a gyakorlás első felét hagyta ki teljesen.

Azok után, hogy az első edzésen mindenki megtalálta a határokat, nyugisabban telt a 60 perc. Így is előkerült azonban a piros zászló Cunoda Juki miatt, aki az AlphaTaurival elásta magát az egyik kavicságyban 12 perccel a leintés előtt.

Tsunoda has beached his car in the gravel #DutchGP #F1 pic.twitter.com/YIWvV0vrum

Ami az eredményeket illeti, a Mercedes megtartotta erősebb formáját és Lando Norris is villogott a McLarennel, de a Ferrari megerősödött – igaz, Charles Leclerc, Carlos Sainz és a mercededes Lewis Hamilton között a végén csak 72 ezredmásodperc volt a különbség. Norris a negyedik helyen szintén csak 103 ezredet kapott.

Picking up where we left off in FP1 💪

Lewis P3 and George P5 right now, with just over 0.3 seconds between the top 5. pic.twitter.com/n9OQbbsrgK

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 2, 2022