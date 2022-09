Úgy várta a mezőny a zandvoorti időmérőt, hogy a Ferrari és a Red Bull mellett akár a Mercedes is esélyes volt a pole-ra. A rajtelsőséget végül a hazai pályán versenyző Max Verstappen húzta be, miközben a Mercedes utolsó javítási lehetőségeibe a másik Red Bull-lal megforgó Sergio Pérez rondított bele.

Egyes álláspontok szerint a mexikói hibája nélkül akár Verstappent is legyőzhette volna a brackley-i gárda, többek között annak főnöke, Toto Wolff is ezen az állásponton van.

„Sokat néztük az adatokat, és úgy láttuk, az incidens előtt egy tizedmásodperccel jobbak voltunk” – idézi a Motorsport.com az osztrák szakembert, aki szerint főleg Lewis Hamiltonnak volt esélye a pole-ra. „Nem tudom, hogyan alakult volna, ha sikerül befejezni a kört, de határozottan harcban voltunk a pole-pozícióért, ami jó érzés. De ennél is többet akarunk.”

Bár Verstappent és Leclerc-t mindössze 21 ezredmásodperc választotta el egymástól, Hamilton – aki végül egy másodperccel maradt el – azt gondolja, az első sor még elérhető lett volna, ha nem szól közbe a sárga zászló, de az első rajtkocka aligha.

„Azt gondolom, ha nincs a sárga zászló, reményeinknek megfelelően ott lettünk volna az első sorban” – mondta a hétszeres világbajnok, hangsúlyozva, „meglehetősen optimista” célkitűzés lett volna a(z idei első) pole. Ugyanakkor „nagyon pozitívnak” értékelte az előrelépést azok után, hogy az egy héttel ezelőtti Belga Nagydíj labdába sem tudott rúgni a Mercedes.

„Bízom benne, hogy valóban sikerült csökkenteni a lemaradásunkat egy körön, ami a versenytempónkat is pozitívan befolyásolhatja. Ez lenyűgöző lenne” – latolgatta a brit.

A versenyt illetően bizakodó volt eddig is Hamilton, de az időmérőt követően kiemelte, hogy nehéz előzni Zandvoortban. „Egyetlen hosszú etapot sem teljesítettem, George [Russell] viszont igen, ami elég jónak tűnt. Az autónk erősnek érződött, és úgy érzem, gyorsabban is tudtam volna menni” – tekintett előre.

Hamilton az incidens következtében a negyedik, a másik Mercedesszel Russell pedig a hatodik helyről indulhat – utóbbi azonban nem volt elégedett a szombati napjával.

„Hogy őszinte legyek, nem volt valami nagyszerű” – értékelte elkenődve a teljesítményét. „Az autónk egész hétvégén nagyszerűnek tűnt, és a harmadik szabadedzés után különösen erős volt bennem ez az érzés. Egyszerűen nem álltak össze a dolgok, de nem igazán tudom, miért.”

„Már a Q2-ben is hiányzott a teljesítmény, ami a Q3-ra is hatással volt, ugyanis egy második szett gumira is szükség volt, így a végére csak egy maradt. A sárga zászló miatt ráadásul a körömet sem tudtam befejezni, ami egy kicsit frusztráló” – tette hozzá.

A vasárnapi megmérettetésre előretekintve már pozitívabb hangnemet ütött meg: „Nem látom okát annak, miért ne harcolhatnánk a dobogóért.”