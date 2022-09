Sergio Pérez hibájával ért véget a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzésének érdemi része, ugyanis a megforgás miatt előkerülő sárga zászlók ellehetetlenítették a további javításokat, ami főleg a Mercedes-versenyzők szempontjából jött rosszul.

„A végén óriási szerencsém volt azzal, hogy nem amortizáltam le az autót, mert ebből nagy becsapódás is lehetett volna” – nyilatkozott az esetről a mexikói. „A kanyar bejárata még rendben volt, de utána talán egy picit túl korán léptem a gázra. Ezért érintettem a kavicságyat, és teljesen elveszítettem az autó hátulját.”

Checo lost it towards the end and brought out the yellow flags!! 😳 #DutchGP pic.twitter.com/1UTOTJ8Sh8

