Az egy héttel ezelőtti Belga Nagydíjon nem lehetett megállítani Max Verstappent, hazai pályáján azonban már korántsem tűnt ennyire egyértelműnek a Red Bull-pilóta előnye: mindössze 21 ezredmásodperccel győzte le a pole-ért Charles Leclerc-t a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzésén, így idén negyedjére, pályafutása során pedig 17. alkalommal indulhat az élről.

„Hihetetlen” – kezdte mondandóját az időmérő után a holland. „Különösen a tegnapi nap után. Nehéz napunk volt, de nagyon jól dolgoztunk az éjszaka folyamán, hogy ezt megfordítsuk. Mára gyors autónk lett, de így is szoros volt. Sokat változtattunk, mert tegnap a második edzésen kicsit kapkodtunk, hogy egyáltalán összeálljon az autó.”

Verstappennel egyetemben Leclerc is kiemelte a parányi különbségeket. „Max viszont nagyszerű kört futott a végén” – dicsérte ellenfelét a Ferrari versenyzője. „A mi autónk folyamatosan javult az időmérőn. Az elején kicsit meg is ijedtem, mert Max sokkal gyorsabbnak tűnt nálunk a használt a gumikon, de a Q3-ra összeállt az autó. Nekem pedig sikerült összeraknom azt a kört, ami a második helyre elég is volt” – jegyezte meg némi iróniával.

„A verseny azonban holnap lesz, és mindent bele fogunk adni” – folytatta a monacói, aki 98 pontos lemaradásával jelenleg csak harmadik a tabellán. „Ami a holnapi napot illeti, a versenytempónk elég erősnek tűnt, de szoros lesz a Red Bull-lal. Szükségünk van egy nagyszerű rajtra, aztán meglátjuk.”

„Tiszta kör volt, hiba nélkül, csak hiányzott fél, illetve egy tizedmásodperc Charles és Max legyőzéséhez” – állapította meg Carlos Sainz. „A határon volt, minden méterét kihasználtam a pályának, amit csak lehetett. Nem volt könnyű időmérő, de azt gondolom, összességében remek munkát végeztünk.”

„A holnapi nap pedig érdekes lesz: sok minden közrejátszik, miközben előzés szempontjából ez egy nehéz pálya. Ami viszont a stratégiát illeti, sok opciónk van” – tekintett előre a Ferrari spanyolja.