Miközben a Forma-1 világát jelenleg leginkább az Alpine-t övező szerződési szappanopera foglalkoztatja Fernando Alonso és Oscar Piastri főszereplésével, a Williams szerdán délelőtt belengette, hogy bejelentésre készül. Délután meg is erősítette a grove-i csapat Alexander Albon maradását – a korábbi Toro Rosso- és Red Bull-pilóta szolgálataira ráadásul nemcsak jövőre, hanem azon túl is számítanak.

Albonnal ugyanis több évre kötöttek új megállapodást: mint ismert, a 26 éves versenyző egy év kihagyás után tért vissza a Forma-1-be a sereghajtó csapat színeiben, és annak ellenére, hogy a mezőny leggyengébb autóját vezeti, kétszer is pontot szerzett már: Ausztráliában tizedik, Miamiban pedig kilencedik lett.

Our number 23 stays for 2023 and beyond! @Alex_Albon commits his future, signing a multi-year contract 👊 #WeAreWilliams pic.twitter.com/MJ4aMXoFZj

Hogy pontosan mennyi időre szól Albon és a Williams új megállapodása, nem derült ki. Bár a csapat oldalán megjelent, finoman szólva is laza hangulatú interjúban a thai-brit úgy fogalmazott, hogy „45 éves koráig”, a kontextus alapján minimális komolyságtartalma sincs a kijelentésnek.

„Jó évünk volt eddig, de ennél is többet akartunk. Megvan, mi a célunk, ezért fogunk küzdeni” – mutatott a csapat főhadiszállásán található serlegekre. „Nyilvánvalóan jó, ha van egy kis nyugalom, miközben halad előre a pályafutásom, míg a Williamsszel maradok. Elég jól kezdtük az idei évet, nagyon élveztem az eddig itt töltött időt.”

„Leszegjük a fejünket, és arra fogunk fókuszálni, hogy kihozzuk a maximumot az autónkból, és a lehető legjobb munkát végezzük. De senki sem tudja, mi jön ezután, ami nagyon izgalmas” – tekintett előre Albon.

A minap egy másik bejelentéssel is szolgált a Williams: az októberi Amerikai Nagydíj első szabadedzésén az alakulat egyik akadémistája, Logan Sargeant vezetheti majd a csapat egyik autóját. A 21 éves amerikai versenyzőt az egyik 2023-as üléssel is hírbe hozták, de az ezzel kapcsolatos híreszteléseket hivatalosan továbbra sem kommenálták.

FP1 on Home Soil! 🇺🇸 🚨

Williams Academy and multiple FIA @Formula2 race winner @LoganSargeant will drive the FW44 on home turf during the first Free Practice session of the 2022 United States Grand Prix!#WeAreWilliams pic.twitter.com/rmQx0Uz7iy

— Williams Racing (@WilliamsRacing) August 2, 2022