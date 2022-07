A Forma-1-es Magyar Nagydíj csütörtöki napja Sebastian Vettelről szólt: az Aston Martin négyszeres világbajnoka bejelentette visszavonulását. Értelemszerűen rögtön elindultak a találgatások, hogy 2023-tól ki lehet Lance Stroll csapattársa a zöld alakulatnál, rengeteg név felmerült a szabad ülés kapcsán egyetlen nap alatt. Az alábbiakban minden eshetőséget sorra veszünk.

Nico Hülkenberg

Ismeri a csapatot, idén már versenyzett is – épp Vettel helyén – a német, kézenfekvő választásnak tűnik a tartalékversenyző. Ellene szól kora, csak pár hónappal fiatalabb a 35 éves Vettelnél, de láthatjuk Fernando Alonso vagy akár Kimi Räikkönen példáján is, hogy 40-en túl is van élet még a Forma-1-ben.

Mick Schumacher

Vettel legszívesebben Schumachert látná maga helyén az Aston Martinban, ami ha nem is sokkal, de valamivel jobb autónak tűnik a Haasnál. A hétszeres világbajnok fiának menedzserét az elmúlt hétvégéken többször is látták a zöld istálló közelében, Schumi pedig jóban van Lance Stroll-lal is. A német azonban egyelőre nem foglalkozik a pletykákkal. “Hogy mit hoz a jövő, majd meglátjuk” – mondta a Hungaroringen a Haas pilótája.

Kevin Magnussen

Benne lehet a pakliban az is, hogy egy tapasztaltabb versenyzőre csapnak le a Haasnál Magnussen személyében. A dánt azonban szerződés köti az amerikai alakulathoz, aminek állítása szerint örül, így nem valószínű, hogy ő pótolja Vettelt.

Alexander Albon

Albont a Red Bull ültette a Williamsbe, és akár motoszkálhat benne a gondolat, hogy feljebb lépne, de a Magyar Nagydíj csütörtöki napján ő is kijelentette, hogy az idei évre koncentrál. Csapatváltása ellen szól az is, hogy nemrég épp a Williamst dicsérte, akik visszaadták önbizalmát azok után, hogy az energiaitalosok kispadra ültették őt 2020 végén.

Pierre Gasly

Gasly aligha kap szerepet a Red Bullnál a közeljövőben, az AlphaTauritól való kitörés jelenleg reálisan csak az Aston Martin irányába történhetne meg. Kérdés, hogy mennyire akarja ezt a pilóta: a faenzaiakkal több esélye van jelen állás szerint az erősebb eredményekre, emellett pedig a Red Bull sem bővelkedik hadra fogható pilótákban.

Nyck de Vries

A holland pilóta a motorszállítói kapcsolat révén jöhet szóba: kétségtelenül tehetséges versenyzőről van szó, aki Forma-2-es bajnoknak és Forma-E világbajnoknak mondhatja magát. Vajon megkockáztatja Lawrence Stroll azt, hogy egy újonc megverheti fiát ugyanolyan autóval?

Fernando Alonso vagy Oscar Piastri

Az Aston Martin-üresedés jól jöhet az Alpine-nak: Alonsót és Piastrit is autóba “kellene” ültetniük 2023-ban. A spanyolt korábban már össze is hozták az Aston Martinnal, és a Hungaroringen azt mondta, ez is egy opció lehet a jövőt illetően. Piastri érkezése sem lenne annyira meglepő azok után, hogy a lehetséges williamses debütálása kapcsán kétségek merültek fel egy másik versenyző miatt.

Daniel Ricciardo

Az elmúlt időszakban többször is igyekezett leszögezni az ausztrál, hogy mclarenes szerződése 2023 végéig szól. Ki is akadt a hungaroringi sajtótájékoztatón a pilóta, amikor az Aston Martin és az ő neve egy mondatban felmerült, pedig a fellegek nemigen tűntek el a feje felől.