Sebastian Vettel nélkül rajtol a hétvégi Bahreini Nagydíjjal a 2022-es Forma-1-es szezon, a német versenyző koronavírustesztje ugyanis pozitív eredményt hozott – tudatta csütörtöki közleményében az Aston Martin.

A csapat azt is bejelentette, hogy a négyszeres világbajnok helyett honfitársa, Nico Hülkenberg ül autóba a hétvégén Lance Stroll csapattársaként. Annak hivatalos tartalékversenyzőjeként azonban még nem vezette a csapat idei technikáját, így hátrányból vág neki a hétvégének.

