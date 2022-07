Miután két héttel ezelőtt Ausztriában kigyulladt Carlos Sainz Ferrarija, majdnem biztossá vált, hogy a spanyolnál is elfogynak a szabályok által engedélyezett erőforráselemek. A Forma-1-es Francia Nagydíj első szabadedzésén aztán be is jelentették, hogy Sainz új vezérlőelektronikát kapott, mely tíz helyes rajtbüntetéssel jár.

Az sejthető volt, hogy a Ferrari itt nem áll meg, és a potenciális jövőbeli büntetéseket egyben letudva mindent kicserélnek majd a Paul Ricard pályán egyébként jól kezdő Sainznál. Erről ugyan még hivatalosan nem kommunikáltak, a pénteki nap leggyorsabbja így is elszólta magát.

“Nem sok kört mentem pénteken alacsony üzemanyagszinttel, de azok mind versenyképesek voltak. A hosszú etapokra koncentrálok, mert nem leszek csatában a pole-pozícióért, tekintettel a büntetéseimre” – mondta a spanyol. Will Buxton, a Forma-1 hivatalos riportere ekkor visszakérdezett a többes szám miatt, amire Sainz csak kínos csenddel és mosollyal tudott válaszolni. “Meglátjuk. 10-et már kaptam, kiszámítható a folytatás” – tette hozzá.