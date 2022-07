Hivatalosan is elkezdődött a 2022-es Forma-1-es szezon második félideje a Paul Ricard versenypályán, a Francia Nagydíj első szabadedzésével. A szervezők igyekezték az F1 nyári futamaként beharangozni a hétvégét, az időjárás pedig nem is cáfolt erre rá: 29 Celsius-fokos levegő és 55 fokos aszfalthőmérséklet várta a pilótákat az 5842 méter hosszú, 15 kanyarból álló aszfaltcsíkon.

A mezőny nem a megszokott volt: a Mercedesnél Lewis Hamilton kihagyta az edzést, helyére pedig Nyck de Vries ült. A holland pilóta Spanyolországban a Williams egyik versenygépét is vezette egy szabadedzésen, mindezt azért, mert a csapatoknak kétszer lehetőséget kell biztosítaniuk a feltörekvőben lévő versenyzőknek. Ezen felül az Alfa Romeo is cserélt, Valtteri Bottas helyére Robert Kubica ülhetett be.

A gyakorlás a szokásos menetben telt: apróbb panaszok, csúszkálások, megforgások a pilótáktól. Utóbbiért Sergio Perez volt a felelős, a Red Bull mexikóija az első szektorban vesztette el az irányítást autója felett.

Checo gets in a spin as he gets to grips with Circuit Paul Ricard #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/YzMQBsA05v — Formula 1 (@F1) July 22, 2022

Fontos, a hétvégére kihatással lévő dolgok is biztossá váltak, melynek nem örülhetett a Ferrari: biztossá vált, hogy Carlos Sainz rajtbüntetést kap, a maranellóiak egy, a megengedett kereten felüli vezérlőelektronikát tettek a spanyol autójába, miután az kigyulladt Ausztriában. Vélhetően ez azonban csak a kezdet a büntetéslistán: az év korábbi szakaszában láthattuk, hogy Charles Leclerc-nél sem egyszerre szerelték be az új motorelemeket Kanadában.

Öröm lehet az ürömben legalább, hogy az első edzésen Leclerc 91 ezredmásdoperccel gyorsabb volt a Red Bull hollandjánál, Max Verstappennél. A monacói és a címvédő legalább fél lépéssel mindenki előtt jártak, a harmadik Sainz hátránya már bő három másodperc volt egy körön.

Őket még nagyobb különbséggel követte George Russell a Mercedesszel, a differencia közel egy másodperc volt a brit és Leclerc között. Őt Pierre Gasly (AlphaTauri), Perez, Lando Norris (McLaren) és Alexander Albon (Williams) követte. de Vries végül a kilencedik lett beugrása alkalmával, a legjobb tízbe pedig befért még Daniel Ricciardo (McLaren).

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik 17 órától.