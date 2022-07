Az első szabadedzéshez hasonlóan melegben, 30 Celsius-fokos levegő- és 55 fokos aszfalthőmérséklet mellett folytatódott a pénteki program a Forma-1-es Francia Nagydíjon a második szabadedzéssel.

Lewis Hamilton és Valtteri Bottas számára ez a kezdetet jelentette, a Mercedes és az Alfa Romeo versenyzője helyén mások ültek az első 60 perces gyakorláson. Túlságosan sok dologról nem maradt le egyikük sem: a körülmények alig változtak, csak a pálya tisztult valamennyit.

Eközben a Red Bull második edzése nem indult simán: az első szabadedzés végén az első kerék mögötti légterelőket kellett megragasztani Max Verstappen autóján, a szünetben pedig komolyabb munkálatokba is belefogtak az érintett részen. Negyed óra elteltével a holland is csatlakozott a többiekhez – eddigre Mick Schumacher már túl volt egy veszélyes megpörgésen, a Haas elég közel került a falhoz.

A close call for Mick as he goes spinning off 🔄#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/E91XDCxZYC

