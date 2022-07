Az elmúlt időszakban a legtöbb Forma-1-es szekértábor radikalizálódott: azok, akik egy pilótának szurkolnak, ellenfelét sok esetben teljes szívükből gyűlölik. Mindennek hangot is adnak, legyen szó a közösségi médiáról vagy éppen egy versenyhelyszínről.

A Brit Nagydíj hétvégéjén Max Verstappent fütyülték ki, akkor Lewis Hamilton igyekezett csitítani a hazai közönséget, az Osztrák Nagydíjra pedig megfordultak ezek a viszonyok: Verstappen narancsszínű holland “hadserege” örült és tapsolt, amikor Hamilton ütközött az időmérőn. A hétszeres világbajnok ki is akadt ezen. “Egy pilóta kórházba is kerülhetett volna. Akkor is tapsolnak vajon? Őrület, hogy ilyet tesznek az emberek, ismerve, hogy mennyire veszélyes ez a sport” – mondta a Mercedes pilótája.

Red Bull-os kollégája nem is hagyta szó nélkül az esetet. “Ezek az emberek nem igazi F1-rajongók” – mondta Verstappen. “Nem tudják élvezni, mi történik. Rengeteg nagyszerű versenyző küzd egymás ellen, amit nem tudnak értékelni. Szomorú ez. Hányszor tapasztalhat ilyen intenzív rivalizálást, csatát az ember? Ezek az emberek nem a sport szerelmesei” – tette hozzá a világbajnok.